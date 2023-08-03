УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:15

Машинное зрение охраняет сотрудников

В коксовом цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) введена в эксплуатацию система предотвращения нахождения персонала в опасных зонах. Она основана на технологии машинного зрения, которое отмечает перемещения сотрудников и помогает за счет этого уменьшить риски производственного травматизма.

Специалисты цеха вместе с дирекцией охраны труда и промышленной безопасности установили места, где наиболее высока вероятность травмы. Теперь на коксовых машинах стоят датчики, способные определить, на каком расстоянии от работающего оборудования стоит человек. Если сотрудник подходит близко к коксовой машине, ему на выданную в начале смены радиометку приходит вибросигнал. У самой коксовой машины срабатывают световая и звуковая сигнализации, а затем блокируются механизмы. Чтобы идентифицировать работника, используются персональные RFID-метки (транспондеры), нанесенные на каску.

Машинное зрение охраняет сотрудников

«Магнитогорский металлургический комбинат придает большое значение мероприятиям по охране труда и промышленной безопасности. Использование новых технологий поможет снизить риски несчастных случаев и опасных действий работников, сохранить их жизнь и здоровье», — прокомментировал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.

Новая технология работает на программной платформе «Цифровой рабочий», в которую входят системы глобального и локального позиционирования, обработки данных с носимых устройств, видеонаблюдения и видеоаналитики. Программа обрабатывает информацию с сотни устройств за раз и визуализирует ее в трехмерном цифровом двойнике промышленного объекта. Система способна анализировать показания для поиска угроз и рисков травматизма.

В течение года планируется начать применять нововведение и в доменном цехе ММК. Далее работа продолжится в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах.

Реализация проектов по цифровизации и автоматизации производства продолжается и в других подразделениях компании. В листопрокатном цехе № 11 начала применяться система автоматизированной диагностики. С ее помощью отслеживается техническое состояние подшипников рабочих и опорных валков прокатных клетей стана 2000 холодной прокатки. Нововведение помогает отслеживать появление и развитие дефектов подшипниковых узлов, прогнозировать их износ и своевременно принимать корректирующие меры.

Машинное зрение охраняет сотрудников

Система автоматически собирает показания с датчиков, контролирующих вибрацию подшипниковых узлов рабочих и опорных валков прокатных клетей стана. Полученные данные обрабатывается с помощью специально разработанных алгоритмов математических моделей. Эта технология также позволяет делать прогнозы о состоянии оборудования.

Для упрощения пользования интерфейс выполнен в виде светофора, который сигнализирует о состоянии подшипников прокатных сетей. Зеленый цвет — подшипниковые узлы оборудования работают удовлетворительно, желтый — требуется проверка, красный — нужна замена или ревизия.

Отметим, что листопрокатный цех № 11 (ЛПЦ-11) — одно из ключевых прокатных подразделений ММК, ориентированное в первую очередь на выпуск высококачественного холоднокатаного оцинкованного проката. Данная продукция используется в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники.

Добавим, что совместная разработка проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» и ООО «РнД МГТУ» позволит максимально точно диагностировать возможную неисправность узлов оборудования стана. Это сократит внеплановые простои оборудования, минимизирует риск внезапных поломок, снизит расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также уменьшит расход материально-технических ресурсов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
03.08.2023 ММК уменьшает простои оборудования за счет автоматизированной диагностики

УрБК, Магнитогорск, 03.08.2023. В листопрокатном цехе №11 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в рамках ...

02.12.2022 ММК модернизирует контроль качества прокатных механизмов

УрБК, Магнитогорск, 02.12.2022. Сотрудники ММК-Информсервис и листопрокатного цеха 11 Магнитогорского металлургического ...

15.04.2022 ММК расширил производство импортозамещающего оборудования

УрБК, Магнитогорск, 15.04.2022. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») начало ...

04.08.2021 На коксовых батареях ММК внедрили технологию по отслеживанию рабочих в опасных зонах

УрБК, Магнитогорск, 04.08.2021. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) внедрили автоматизированную систему, ...

20.07.2016 ЕВРАЗ НТМК сэкономит 10 млн КВт/час в год благодаря новому оборудованию

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2016. На ЕВРАЗ НТМК введена в эксплуатацию станция осушки сжатого воздуха, который подается в ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (168)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18