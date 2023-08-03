Машинное зрение охраняет сотрудников

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

В коксовом цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) введена в эксплуатацию система предотвращения нахождения персонала в опасных зонах. Она основана на технологии машинного зрения, которое отмечает перемещения сотрудников и помогает за счет этого уменьшить риски производственного травматизма.Специалисты цеха вместе с дирекцией охраны труда и промышленной безопасности установили места, где наиболее высока вероятность травмы. Теперь на коксовых машинах стоят датчики, способные определить, на каком расстоянии от работающего оборудования стоит человек. Если сотрудник подходит близко к коксовой машине, ему на выданную в начале смены радиометку приходит вибросигнал. У самой коксовой машины срабатывают световая и звуковая сигнализации, а затем блокируются механизмы. Чтобы идентифицировать работника, используются персональные RFID-метки (транспондеры), нанесенные на каску.«Магнитогорский металлургический комбинат придает большое значение мероприятиям по охране труда и промышленной безопасности. Использование новых технологий поможет снизить риски несчастных случаев и опасных действий работников, сохранить их жизнь и здоровье», — прокомментировал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.Новая технология работает на программной платформе «Цифровой рабочий», в которую входят системы глобального и локального позиционирования, обработки данных с носимых устройств, видеонаблюдения и видеоаналитики. Программа обрабатывает информацию с сотни устройств за раз и визуализирует ее в трехмерном цифровом двойнике промышленного объекта. Система способна анализировать показания для поиска угроз и рисков травматизма.В течение года планируется начать применять нововведение и в доменном цехе ММК. Далее работа продолжится в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах.Реализация проектов по цифровизации и автоматизации производства продолжается и в других подразделениях компании. В листопрокатном цехе № 11 начала применяться система автоматизированной диагностики. С ее помощью отслеживается техническое состояние подшипников рабочих и опорных валков прокатных клетей стана 2000 холодной прокатки. Нововведение помогает отслеживать появление и развитие дефектов подшипниковых узлов, прогнозировать их износ и своевременно принимать корректирующие меры.Система автоматически собирает показания с датчиков, контролирующих вибрацию подшипниковых узлов рабочих и опорных валков прокатных клетей стана. Полученные данные обрабатывается с помощью специально разработанных алгоритмов математических моделей. Эта технология также позволяет делать прогнозы о состоянии оборудования.Для упрощения пользования интерфейс выполнен в виде светофора, который сигнализирует о состоянии подшипников прокатных сетей. Зеленый цвет — подшипниковые узлы оборудования работают удовлетворительно, желтый — требуется проверка, красный — нужна замена или ревизия.Отметим, что листопрокатный цех № 11 (ЛПЦ-11) — одно из ключевых прокатных подразделений ММК, ориентированное в первую очередь на выпуск высококачественного холоднокатаного оцинкованного проката. Данная продукция используется в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники.Добавим, что совместная разработка проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» и ООО «РнД МГТУ» позволит максимально точно диагностировать возможную неисправность узлов оборудования стана. Это сократит внеплановые простои оборудования, минимизирует риск внезапных поломок, снизит расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также уменьшит расход материально-технических ресурсов.