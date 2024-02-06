Цифровизация металлургии

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал использовать систему «цифрового двойника», моделирующего процессы в верхней части доменной печи № 1. Новое программное обеспечение позволяет анализировать данные дозирования, транспортировки и загрузки в доменную печь железорудного сырья и кокса, а затем производить математическое моделирование технологических процессов перемещения шихтовых материалов в тракте загрузки, колошнике (верхней части домны) и в доменной печи. После этого «цифровой двойник» дает оператору рекомендации, как оптимизировать работу печи. Такая система позволяет снизить удельный расход кокса в количестве 1,0 кг/т чугуна.ММК внедряет системы «цифровых двойников» в рамках реализации стратегии цифровизации предприятия. Так, в прошлом месяце на ММК была запущена еще одна система — распознавания открытия желобов на литейных дворах доменных печей.С помощью использования машинного зрения информационный комплекс обеспечивает непрерывный видеоконтроль за состоянием укрытий на горновых и транспортных желобах. Каждый литейный двор контролируется двумя видеокамерами, а полученные кадры загружаются в нейронную сеть, которая оценивает укрытие желобов и отображает текущее состояние на мнемосхемах.При изменении состояния укрытий система автоматически вносит в базу данных дату и время события, процент закрытия, фото с изображением желоба и при необходимости формирует сообщения по электронной почте ответственным сотрудникам для принятия оперативных решений.Для обеспечения соблюдения технологических условий и требований промбезопасности, а также снижения неорганизованных выбросов и улучшения качества воздуха на рабочих местах система мониторит выпуск чугуна и шлака на литейных дворах доменных печей № 1, 2, 6, 9 и 10.Реализация проектов по цифровизации и автоматизации производства продолжается и на других участках работы предприятия. Так, в коксовом цехе ММК в прошлом году была введена в эксплуатацию система предотвращения нахождения персонала в опасных зонах. Она основана на технологии машинного зрения, которое отмечает перемещения сотрудников и помогает за счет этого уменьшить риски производственного травматизма.Специалисты цеха вместе с дирекцией охраны труда и промышленной безопасности установили места, где наиболее высока вероятность травмы. И в этих точках на коксовых машинах были установлены датчики, которые могут определить, на каком расстоянии от работающего оборудования стоит человек. Если сотрудник подходит близко к коксовой машине, ему на выданную в начале смены радиометку приходит вибросигнал. У самой коксовой машины срабатывают световая и звуковая сигнализации, а затем блокируются механизмы. Чтобы идентифицировать работника, используются персональные RFID-метки (транспондеры), нанесенные на каску.«Магнитогорский металлургический комбинат придает большое значение мероприятиям по охране труда и промышленной безопасности. Использование новых технологий поможет снизить риски несчастных случаев и опасных действий работников, сохранить их жизнь и здоровье», — прокомментировал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.Новая технология работает на программной платформе «Цифровой рабочий», в которую входят системы глобального и локального позиционирования, обработки данных с носимых устройств, видеонаблюдения и видеоаналитики. Программа обрабатывает информацию с сотни устройств за раз и визуализирует ее в трехмерном «цифровом двойнике» промышленного объекта. Система способна анализировать показания для поиска угроз и рисков травматизма.Специалисты уже начали подготовку к внедрению нововведения и в доменном цехе ММК. Далее работа продолжится в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах.