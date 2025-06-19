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Вчера, 09:57

ММК и «МегаФон» создадут цифровой угольный склад

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «МегаФон» в рамках ПМЭФ-2025 договорились о создании цифрового угольного склада, который оптимизирует управление качеством сырья для коксохимического производства предприятия. Передовые технологии высокоточного позиционирования, заложенные в основу проекта, позволят повысить эффективность производства чугуна и снизить удельный расход угольной шихты примерно на 25%. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

«ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы. Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции — приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи», — сказал П. Шиляев.

ММК и «МегаФон» создадут цифровой угольный склад

Цифровой двойник процессов угольного склада предоставит специалистам ММК возможность в режиме реального времени получать актуальную информацию о наличии и перемещении угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. Кроме того, система обеспечит онлайн-мониторинг ключевых механизмов, задействованных в разгрузке, транспортировке и хранении сырья, включая конвейеры, силосы и угольные башни, дозирующее и дробильное оборудование. Это позволит оптимизировать планирование загрузки агрегатов и повысить качество произведенной продукции.

«В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции — результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии», — отметил Х. Помбухчан.

ММК и «МегаФон» создадут цифровой угольный склад

На первом этапе оператор развернет систему контроля и учета поступающего сырья и интегрирует ее с уже имеющимися на производстве решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года.

Помимо создания цифрового угольного склада, ММК планирует расширить зону покрытия частной корпоративной сети Private LTE, построенной на базе российского пакетного ядра «Протей». В рамках проекта технология pLTE будет развернута на основной промышленной площадке комбината, включая аглофабрику №5 и известково-доломитовое производство. Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры создаст предпосылки для дальнейшего перехода к технологиям связи 5G.

Фото Павла Гофмана
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