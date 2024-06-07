«МегаФон» и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства

Фото Павла Гофмана

УрБК, Магнитогорск, 19.06.2025. «МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО ММК) в рамках ПМЭФ-2025 договорились о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства. Проект нацелен на оптимизацию управления качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна, и позволит примерно на 25% снизить удельный расход угольной шихты, сообщают пресс-службы компаний.Соглашение о совместном внедрении данного решения и реализации других перспективных цифровых проектов подписали генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики.За счет такого мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья, в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование, удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции.Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. В 2025 году состоится внедрение системы контроля и учета поступающего угольного концентрата и ее интеграция с уже существующими производственными решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года.Помимо цифровизации коксохимического производства, в рамках сотрудничества будет расширена территория частной корпоративной сети Private LTE, работающей на базе пакетного ядра отечественной разработки «Протей». В рамках нового этапа развития инфраструктуры предприятия pLTE будет дополнительно развернута в цехах на основной промышленной площадке и удаленных локациях — аглофабрике № 5 и известково-доломитовом производстве.