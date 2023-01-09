ММК назвал имена победителей корпоративной премии «Цифровой Олимп»

УрБК, Магнитогорск, 25.12.2023. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») состоялась III конференция «ММК на пути цифровизации», в рамках которой прошла церемония вручения корпоративной премии «Цифровой Олимп». Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Конференцию открыла панельная дискуссия, где участники обсудили реализацию цифровых проектов на ММК и программы импортозамещения в IT, а также вопросы обеспечения информационной безопасности предприятия.



Не обошли вниманием и тему внедрения на предприятии программно-аппаратного комплекса по мониторингу и предиктивной диагностике оборудования, способствующей повышению эффективности служб технического обслуживания и ремонта и снижению простоев оборудования.



Технология Process Mining, которая легла в основу первого в металлургической отрасли России комплексного решения для сквозного управления и оптимизации бизнес-процессов и успешно применяется на комбинате и в Группе компаний, в частности в работе ММК-Право для сокращения сроков заключения договорных документов, также стала темой для дискуссии.



Завершилась конференция торжественным вручением корпоративной премии «Цифровой Олимп» сотрудникам, которые активнее всего проявили себя в реализации стратегии цифровизации.



Победителями в номинации «Цифровая идея года» стали ведущий специалист НТЦ Павел Семенов и оператор машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ Евгений Полетаев. Их «Цифровой помощник» прогнозирует температуру для разливки стали на машине непрерывного литья заготовки, повышает качество поверхности слитка и его макроструктуры, а также снижает удельный расход электроэнергии и графитированных электродов на агрегате печь-ковш электросталеплавильного цеха.



Лучшей инициативой года признан проект «Цифровые двойники процесса нагрева слябов в методических печах и установки ламинарного охлаждения стана 2500 г. п. с интеграцией в MES-систему ЛПЦ-4». Автор идеи — ведущий специалист научно-технического центра Павел Стеканов.



«Цифровым проектом 2023 года» комиссия выбрала проект «Модернизация системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММК» и обществ Группы ПАО «ММК» и наградила его руководителя — директора по экономике ПАО «ММК» Андрея Еремина. Система объединяет в одном цифровом контуре аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства, а также процессы формирования оптимального портфеля продаж по критериям маржинальности, максимизации загрузки производственных мощностей и удовлетворения потребности ключевых клиентов компании.



Победителями шести персональных номинаций премии «Цифровой Олимп» стали начальник ЛПЦ-11 Максим Краснов — «Капитан цифрового будущего», директор ООО «Автотранспортное управление» Виктор Шишкин — «Высший пилотаж», старший менеджер управления категорийных закупок — цифровой лидер по направлению «Закупки» Дмитрий Камнев — «Лидер перемен», начальник научно-технического центра Андрей Картунов — «Человек из стали», ведущий специалист проектного офиса «ММК-Информсервис» Сергей Бурнев — «Гуру цифровизации», старший юрист ООО «ММК-Право» Михаил Маев — «Драгоценный вклад».



Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что цифровизация остается приоритетным направлением работы предприятия.



«Мы готовы выделять под реализацию цифровых проектов серьезный ресурс независимо от каких-либо внешних ограничений, потому что видим к каким важным преобразованиям сегодня приводит «цифра», — подытожил Павел Шиляев.