«МегаФон» и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках благотворительной платформы «Технологии добра»

УрБК, Москва, 07.06.2024. «МегаФон» и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Так, реализация проекта позволит организациям — партнерам платформы «Технологии добра» получать услуги «МегаФона» в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.



Кроме того, партнерство «МегаФона» и Совкомбанка предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.



Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности «МегаФона» — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект «Будущее зависит от тебя» — всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.



Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения сообщил, что компания, как ведущий оператор мобильной связи, будет рада помочь проекту не только предоставлением своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов.



В свою очередь, генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко выразил уверенность, что мобильные услуги и цифровые сервисы «МегаФона» помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы.