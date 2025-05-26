«МегаФон» поддержит российский футбол

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«МегаФон» и Российский футбольный союз продлили соглашение о партнерстве. Как и в предыдущие годы, сотовый оператор будет телеком-партнером сборной России, а также станет активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации футбола в стране. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.«РФС и «МегаФон» имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение — это логичное продолжение нашей истории партнерства. Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту еще больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения. Кроме того, наше взаимодействие станет примером эффективного объединения усилий бизнеса и спортивных организаций ради достижения общих целей», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.Напомним, что первое партнерское соглашение между сторонами было заключено еще в 2010 году. После чего «МегаФон» стал официальным телеком-партнером сборной России по футболу и продолжает им оставаться.Новое соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Документ действует до конца 2028 года и предусматривает расширенное сотрудничество «МегаФона» и РФС в программах и проектах по развитию отечественного футбола.Отметим также, что помимо сотрудничества с национальной сборной, «МегаФон» уже 20 лет организует Всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». За это время в турнире приняли участие более 41 тыс. детей. Традиционно турнир активно поддерживается известными спортсменами, олимпийскими чемпионами, региональными властями, а также Российским футбольным союзом.В мае этого года при поддержке «МегаФона» свердловская команда «Патриоты» завоевала серебро в финале данного турнира. Всего в соревновании 2025 года приняли участие 2 тыс. 862 юных спортсмена из 140 детских домов. География проекта охватила 54 региона России. Масштабное спортивное мероприятие поддержала сборная России по футболу, ведущие футбольные клубы страны и волонтерское движение «МегаФона».Ранее в декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ-2024» в номинации «Ответственный бизнес».