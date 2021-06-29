ММК внедрил систему математического моделирования процессов в доменной печи

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 06.02.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал использовать систему «цифрового двойника», моделирующего процессы в верхней части доменной печи № 1. Об этом сообщает пресс-служба компании.Система анализирует данные дозирования, транспортировки и загрузки в доменную печь железорудного сырья и кокса, а затем выполняет математическое моделирование технологических процессов перемещения шихтовых материалов в тракте загрузки, колошнике (верхней части домны) и в доменной печи. Далее «цифровой двойник» дает оператору рекомендации, как оптимизировать работу печи, это позволяет снизить удельный расход кокса в количестве 1,0 кг/т чугуна.ММК внедряет системы «цифровых двойников» в рамках реализации стратегии цифровизации предприятия.