ММК внедрил систему математического моделирования процессов в доменной печи

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2021. Компания Paul Wurth (дочернее предприятие группы компаний SMS GmbH) построит новую ...26.08.2020 На ММК начали реализацию проекта мониторинга теплового состояния домны
УрБК, Магнитогорск, 26.08.2020. Магнитогорский металлургический комбинат реализует пилотный проект по внедрению системы ...14.02.2019 ЕВРАЗ НТМК приступил к техперевооружению доменной печи № 6
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. ЕВРАЗ НТМК выбрал поставщиков основного оборудования для технического перевооружения ...11.10.2017 На ЕВРАЗ НТМК установили основные конструкции новой доменной печи
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. На ЕВРАЗ НТМК завершено возведение основных конструкций новой доменной печи № 7. Высота ...16.08.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2. Проведенные работы ...