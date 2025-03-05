ММК внедрили первого цифрового двойника техпроцесса для повышения качества металла

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил первого цифрового двойника технического процесса для повышения качества металла. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.В листопрокатном цехе № 4 запущена в промышленную эксплуатацию виртуальная модель, конструктивно и функционально повторяющая установку ламинарного охлаждения (УЛО) стана 2 тыс. 500. Такая система расширила возможности инженеров при разработке новых технологий прокатки.ИТ-проект, реализованный силами специалистов исследовательско-технологического центра «Аусферр», компании «ММК-Информсервис», ЛПЦ № 4 и научно-технического центра ММК (НТЦ), уникален благодаря своим функциям. Это не просто ставший уже привычным математический двойник оборудования, а интегрированная в MES-систему цеха копия всего технологического процесса, учитывающая свойства обрабатываемого материала в агрегате.Цифровой двойник позволяет рассчитать тепловое состояние полосы и спрогнозировать ее финальное структурное состояние (доля и морфология фаз, размер зерна), причем как существующего, так и ранее не производимого сортамента. Система рассчитывает температуру полосы в любой точке и в любой момент времени, пока она движется по рольгангу. Также двойник помогает оперативно оценить техническое состояние оборудования установки.Среди инструментов модели — виртуальное охлаждение полосы для анализа выполнимости разрабатываемых стратегий, формирование тепловой 3D-карты, оценка технического состояния коллекторов УЛО, внесение результатов расчетов в технологический паспорт прокатанного рулона, работа в режимах онлайн и офлайн.С помощью нового инструмента специалисты НТЦ при разработке технологии прокатки для существующей номенклатуры и новых видов продукции могут минимизировать ошибки в стратегии охлаждения, тем самым снижая риск получения брака. Речь идет о сокращении времени и затрат на разработку, а также об увеличении объемов выпуска металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.Технология цифровых двойников внедряется в разных подразделениях комбината. Например, в листопрокатном цехе № 10 создана цифровая модель гидросистемы, а в «ММК-Учетный центр» оцифрованы все бизнес-процессы компании. С помощью «цифры» также планируется автоматизировать процессы на угольном складе коксохима.