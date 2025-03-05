УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:44

ММК внедрили первого цифрового двойника техпроцесса для повышения качества металла

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил первого цифрового двойника технического процесса для повышения качества металла. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

В листопрокатном цехе № 4 запущена в промышленную эксплуатацию виртуальная модель, конструктивно и функционально повторяющая установку ламинарного охлаждения (УЛО) стана 2 тыс. 500. Такая система расширила возможности инженеров при разработке новых технологий прокатки.

ИТ-проект, реализованный силами специалистов исследовательско-технологического центра «Аусферр», компании «ММК-Информсервис», ЛПЦ № 4 и научно-технического центра ММК (НТЦ), уникален благодаря своим функциям. Это не просто ставший уже привычным математический двойник оборудования, а интегрированная в MES-систему цеха копия всего технологического процесса, учитывающая свойства обрабатываемого материала в агрегате.

Цифровой двойник позволяет рассчитать тепловое состояние полосы и спрогнозировать ее финальное структурное состояние (доля и морфология фаз, размер зерна), причем как существующего, так и ранее не производимого сортамента. Система рассчитывает температуру полосы в любой точке и в любой момент времени, пока она движется по рольгангу. Также двойник помогает оперативно оценить техническое состояние оборудования установки.
Среди инструментов модели — виртуальное охлаждение полосы для анализа выполнимости разрабатываемых стратегий, формирование тепловой 3D-карты, оценка технического состояния коллекторов УЛО, внесение результатов расчетов в технологический паспорт прокатанного рулона, работа в режимах онлайн и офлайн.

С помощью нового инструмента специалисты НТЦ при разработке технологии прокатки для существующей номенклатуры и новых видов продукции могут минимизировать ошибки в стратегии охлаждения, тем самым снижая риск получения брака. Речь идет о сокращении времени и затрат на разработку, а также об увеличении объемов выпуска металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.

Технология цифровых двойников внедряется в разных подразделениях комбината. Например, в листопрокатном цехе № 10 создана цифровая модель гидросистемы, а в «ММК-Учетный центр» оцифрованы все бизнес-процессы компании. С помощью «цифры» также планируется автоматизировать процессы на угольном складе коксохима.
