ММК начал реализовывать инвестиционный проект по восстановлению нагревательной печи № 4 ЛПЦ-10

УрБК, Магнитогорск, 14.05.2024. Листопрокатный цех №10 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) произвел ...11.06.2020 На стане 2000 горячей прокатки ММК установили рекорд месячного производства
УрБК, Магнитогорск, 11.06.2020. На стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в мае ...07.09.2018 ММК реконструирует стан 2500
УрБК, Магнитогорск, 07.09.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реконструкция стана ...31.08.2018 Стан 2000 Магнитогорского металлургического комбината произвел 527 тыс. 955 тонн проката
УрБК, Магнитогорск, 31.08.2018. В июле 2018 года на стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического ...14.06.2018 Стан 2000 горячей прокатки ММК в мае выпустил 527,5 тыс. тонн продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Самый производительный прокатный агрегат Магнитогорского металлургического комбината ...