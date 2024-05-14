ММК начал реализовывать инвестиционный проект по восстановлению нагревательной печи № 4 ЛПЦ-10

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УрБК, Магнитогорск, 09.10.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал реализовывать инвестиционный проект по восстановлению нагревательной печи № 4 в листопрокатном цехе № 10 (ЛПЦ-10). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.После реконструкции печь сможет сократить расход природного газа, уменьшить простои и обеспечить более высокий уровень нагрева металла перед прокаткой. В 2024 году ЛПЦ-10 выпустил 150 млн т продукции. Кроме того, в листопрокатном цехе № 10 находится стан 2000 горячей прокатки, который выпускает свыше 6 млн т в год. Он считается одним из мощнейших станов в России. Это оборудование способно выпускать большинство марок стали. В ассортименте конечной продукции представлены порядка 1 тыс. позиций. Сотрудники завода производят на стане труды, детали для машиностроения и строительной отрасли.В этом году ЛПЦ-10 отметил свой 30-летний юбилей. Подразделение запускали в два этапа. 21 мая 1994 года на стане прокатали первый сляб и запустили черновую группу клетей. Позже 8 октября 1994 года мастера ММК прокатали первый рулон. В настоящее время на производстве внедрили автоматизированную систему обнаружения утечек и учета промышленного масла на гидравлическом оборудовании. Работу системы мониторинга обеспечивает технология цифрового двойника. Кроме того, в листопрокатном цехе № 10 используется автоматическая система диагностики главных электроприводов чистовой группы клетей стана 2000.