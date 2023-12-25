На ММК внедрили цифрового помощника

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Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) цифрового помощника прогнозирования температуры заказа. Система была создана группой математического моделирования и продвинутой аналитики совместно с отделом производственных систем ММК-Информсервис, сообщает пресс-служба предприятия.Алгоритм работы сервиса был разработан с применением методов машинного обучения. Цифровой помощник позволяет оптимальным образом нагревать сталь во время внепечной обработки для улучшения макроструктуры слитков на этапе разливки.После внедрения сервиса будет снижен процент брака по сортовым заготовкам. Также снизятся потери электроэнергии и расхода графитированных электродов при нагреве металла на агрегатах печь-ковш (АПК).Отметим, что заказ температуры нагрева стали на АПК формирует технологический персонал ЭСПЦ, и теперь на данном этапе в помощь человеку функционирует внедренное ML-решение. Система анализирует целый ряд параметров и подсказывает оптимальную температуру заказа. Ранее специалисты ЭСПЦ при заказе температуры опирались на показания данных с мнемосхем и собственный опыт.«Цифровой помощник рассчитывает прогноз заказа температуры на основе математической модели, обученной на исторических данных по 32 тыс. плавок и учитывает такие параметры, как: физико-химические свойства стали, уровень нагрева, время обработки, теплопотери стальковша и заданную марку стали», — отметил заказчик системы, начальник научно-технического центра ПАО «ММК» Андрей Картунов.Отметим, что на ММК также активно внедряются другие цифровые сервисы. Недавно на предприятии начал работать цифровой ассистент коммерческой дирекции компании. Инструмент, созданный на базе платформы Naumen, оперативно обрабатывает обращения внутренних заказчиков и внешних поставщиков предприятия и предоставляет сведения о процессе закупок.Как сообщала пресс-служба комбината, чат-бот является очередным элементом цифровой трансформации ММК, и это еще одно решение, помогающее оптимизировать бизнес-процессы компании. Новый сервис экономит время специалистов, отвечая на вопросы и мгновенно выдавая необходимую информацию.По словам специалистов, цифрового помощника коммерческой дирекции в короткие сроки разработали и внедрили совместными усилиями специалисты ООО «ММК-Информсервис» и управления категорийных закупок ПАО «ММК».«Доступный в режиме 24/7 чат-бот самостоятельно определяет тему обращения за счет заложенной в него обучающей выборки и применяемых методов машинного обучения. Онлайн-консультант может подсказать информацию по закупаемым позициям и по заявкам на обеспечение, объяснить, как пройти регистрацию на электронной торговой площадке ММК и как устроен личный кабинет поставщика, и многое другое. Сервис интегрирован с внутренними информационными системами предприятия, что позволяет пользователю получать расширенные сведения», — говорилось в сообщении.Также чат-бот имеет привычный виджет с интуитивно понятным интерфейсом. Получить онлайн-консультацию можно как на сайте компании в разделе «Поставщикам», так и в мессенджере Telegram, а внутренние заказчики могут задать вопросы еще и в корпоративном мобильном приложении «Мой ММК». Поставщикам компании общение с виртуальным помощником доступно без авторизации. За первый месяц работы чат-бот ответил на 229 обращений, а самые частые запросы связаны с электронной торговой площадкой ПАО «ММК».