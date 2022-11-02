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Команда ММК-Информсервис вошла в десятку сильнейших на хакатоне «Лидеры цифровой трансформации»

УрБК, Магнитогорск, 16.06.2023. Команда специалистов центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис Steel Foxes Digital вошла в десятку сильнейших в своем треке по результатам очной защиты проектов на хакатоне «Лидеры цифровой трансформации».

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, заявки на пятый ежегодный конкурс на соискание премий мэра Москвы по созданию цифровых сервисов и продуктов «Лидеры цифровой трансформации» поступили из всех регионов России и 37 стран мира.

«Больше семи тысяч программистов, аналитиков, проектных менеджеров и ИТ-предпринимателей, дизайнеров и маркетологов стали участниками масштабного форума. Было сформировано более 1100 команд. На протяжении двух недель они работали в онлайн-формате над технологическими решениями для города и бизнеса», — говорится в сообщении.

В финал вышло 210 коллективов. В Москве разработчики презентовали свои проекты экспертному жюри, которое определило победителей.

Отмечается, что в этом году задачи для хакатона ставили столичные департаменты и подведомственные структуры, а также крупные коммерческие организации. 97 команд, в их числе и специалисты центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис, разрабатывали прототип модели раннего обнаружения неисправностей промышленного оборудования на горно-металлургическом предприятии. Для решения задачи магнитогорская команда использовала математические методы и знания по построению моделей машинного обучения (ML-моделей), которые применяются в реализации цифровых проектов на ПАО «ММК».

«Участие в хакатоне стало для нас отличным опытом. Задача нам сразу показалась интересной, все члены команды были вовлечены в работу. Убеждены, что участие в подобных мероприятиях является важным элементом для нашего профессионального развития в программировании и разработке. Мы продемонстрировали свои знания и навыки, которые высоко оценило компетентное жюри, полученный опыт мы сможем применить при создании новых проектов на Магнитогорском металлургическом комбинате», —отметила ведущий специалист центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики ООО «ММК-Информсервис» Елена Астратова.

В итоге команда Steel Foxes Digital, в составе которой работали Кристина Комарова, Галина Кутузова, Елена Астратова и Денис Титлов, заняла седьмое место в своем треке.

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