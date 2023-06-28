Специалисты «ММК-Информсервис» вошли в пятерку лучших на Всероссийском хакатоне по искусственному интеллекту

УрБК, Магнитогорск, 18.09.2023. Сотрудники «ММК-Информсервис» заняли первое место в лиге «Новички» Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Об сообщает пресс-служба ММК.



Специалисты центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики «ММК Информсервис» приехали в Нижний Новгород, чтобы в течение 48 часов с другими программистами со всей страны решить 10 технологических задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Задачи для хакатона подготовили российские компании, такие как Росатом, Банк России, ОАО «РЖД», Rutube. В финал вышли 169 команд.



Команда ММК-Информсервис, в которую вошли Елена Астратова, Галина Кутузова, Кристина Комарова, Руслан Закиров и Денис Титлов, разработала кейс, определяющий с точностью 80% склонность клиента к приобретению машино-места в паркинге. Такой индивидуализированный подход позволит снизить затраты и повысить лояльность клиента.



Капитан команды Денис Титлов рассказал, что среди предложенных на хакатоне кейсов не было задач по производственным системам, но инструменты и методики, которые они используют в своей ежедневной работе на ПАО «ММК», оказались применимы и в сфере строительного ритейла. Команда Титлова в ограниченный срок справилась с задачей, предложив эффективное решение, и записала видеопрезентацию. За онлайн-защитой проекта следили более 5 тыс. человек. Первое место в лиге «Новички» — результат двухдневного брейншторма команды.