Специалисты «ММК-Информсервис» вошли в пятерку лучших на Всероссийском хакатоне по искусственному интеллекту

УрБК, Магнитогорск, 28.06.2023. ММК-Информсервис с 29 июня по 12 июля проведет первый летний интенсив по веб-разработке ...16.06.2023 Команда ММК-Информсервис вошла в десятку сильнейших на хакатоне «Лидеры цифровой трансформации»
УрБК, Магнитогорск, 16.06.2023. Команда специалистов центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики ...17.05.2023 Команда ММК заняла первое место на V Всероссийском Фестивале ГТО среди трудовых коллективов
УрБК, Магнитогорск, 17.05.2023. В Ижевске завершился V Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. ...15.12.2022 ММК ввел новую информационную систему для моделирования технологии производства
УрБК, Магнитогорск, 15.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал применять собственную ...16.09.2020 Центр компетенций RPA и инноваций «ММК-Информсервис» проведет открытый вебинар о роботизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2020. Во вторник, 22 сентября, специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО ...