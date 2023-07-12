ММК создал Центр компетенций искусственного интеллекта

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Власти Свердловской области начнут применять технологии искусственного интеллекта для ...04.05.2021 В эксплуатации зданий в России могут использовать технологии искусственного интеллекта
УрБК, Москва, 04.05.2021. Минстрой РФ намерен использовать технологии искусственного интеллекта при эксплуатации ...27.01.2020 30% россиян опасаются, что их заменит искусственный интеллект
68% россиян не боятся потерять свое рабочее место из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом ...27.01.2020 30% россиян опасаются, что их заменит искусственный интеллект
УрБК, Москва, 27.01.2020. 68% россиян не боятся потерять свое рабочее место из-за развития технологий искусственного ...10.12.2019 ММК получил награду от UiPath за самый масштабный проект по роботизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 10.12.2019. Компания UiPath наградила Центр компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» за ...