УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:30

ММК создал Центр компетенций искусственного интеллекта

УрБК, Магнитогорск, 12.02.2025. ММК создал собственный Центр компетенций искусственного интеллекта. Его задача — разработка высокотехнологичных решений, масштабирование ИИ-проектов и повышение эффективности бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ММК уже в течении нескольких лет успешно применяет технологии искусственного интеллекта, в том числе, для работы с массивами данных, оптимизации процессов производства, контроля качества, снижения затрат и обеспечения безопасности работников.

«За пять лет реализации стратегии цифровизации ММК более 50% проектов в различных подразделениях предприятия реализовано с использованием ИИ. Экономический эффект от внедрения этих решений превысил 4,5 млрд рублей. Один из последних масштабных проектов — цифровой помощник прогнозирования температуры заказа в электросталеплавильном цехе, разработанный с применением методов машинного обучения», — сказал руководитель центра компетенций математического моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис Дмитрий Муравьёв в своем выступлении на конференции «Технологии искусственного интеллекта 2025» в Москве.

Отметим, что работа нового Центра компетенций искусственного интеллекта будет основана на машинном обучении и статистическом прогнозировании, а также ИИ-оптимизации, компьютерном зрении и других технологиях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.07.2023 В Свердловской области будут применяться технологии искусственного интеллекта для мониторинга вырубки леса и природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Власти Свердловской области начнут применять технологии искусственного интеллекта для ...

04.05.2021 В эксплуатации зданий в России могут использовать технологии искусственного интеллекта

УрБК, Москва, 04.05.2021. Минстрой РФ намерен использовать технологии искусственного интеллекта при эксплуатации ...

27.01.2020 30% россиян опасаются, что их заменит искусственный интеллект

68% россиян не боятся потерять свое рабочее место из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом ...

27.01.2020 30% россиян опасаются, что их заменит искусственный интеллект

УрБК, Москва, 27.01.2020. 68% россиян не боятся потерять свое рабочее место из-за развития технологий искусственного ...

10.12.2019 ММК получил награду от UiPath за самый масштабный проект по роботизации бизнес-процессов

УрБК, Магнитогорск, 10.12.2019. Компания UiPath наградила Центр компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» за ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (222)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18