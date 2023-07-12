ММК создал Центр компетенций искусственного интеллекта

УрБК, Магнитогорск, 12.02.2025. ММК создал собственный Центр компетенций искусственного интеллекта. Его задача — разработка высокотехнологичных решений, масштабирование ИИ-проектов и повышение эффективности бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.



ММК уже в течении нескольких лет успешно применяет технологии искусственного интеллекта, в том числе, для работы с массивами данных, оптимизации процессов производства, контроля качества, снижения затрат и обеспечения безопасности работников.



«За пять лет реализации стратегии цифровизации ММК более 50% проектов в различных подразделениях предприятия реализовано с использованием ИИ. Экономический эффект от внедрения этих решений превысил 4,5 млрд рублей. Один из последних масштабных проектов — цифровой помощник прогнозирования температуры заказа в электросталеплавильном цехе, разработанный с применением методов машинного обучения», — сказал руководитель центра компетенций математического моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис Дмитрий Муравьёв в своем выступлении на конференции «Технологии искусственного интеллекта 2025» в Москве.



Отметим, что работа нового Центра компетенций искусственного интеллекта будет основана на машинном обучении и статистическом прогнозировании, а также ИИ-оптимизации, компьютерном зрении и других технологиях.