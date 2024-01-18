На ММК машинное зрение контролирует выпуск чугуна

УрБК, Магнитогорск, 20.07.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил работы по техническому ...31.10.2019 ММК модернизирует доменное производство
Реконструкция производства позволяет комбинату сокращать вредные выбросы в атмосферу ...30.10.2019 Реконструкция доменного производства ММК улучшила качество атмосферного воздуха в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 30.10.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжает модернизацию доменного ...31.10.2017 На ММК сократилось число рабочих мест с вредными и опасными факторами
УрБК, Магнитогорск, 31.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2016 году выделил на реализацию ...14.07.2017 ММК выделил 1,2 млрд рублей на строительство системы аспирации двух доменных печей
УрБК, Магнитогорск, 14.07.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) завершает строительство систем ...