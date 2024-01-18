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18.01.2024

На ММК машинное зрение контролирует выпуск чугуна

УрБК, Магнитогорск, 18.01.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил систему распознавания открытия желобов на литейных дворах доменных печей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

На ММК машинное зрение контролирует выпуск чугуна
Фото: Андрей Серебряков

Посредством системы машинного зрения информационный комплекс обеспечивает непрерывный видеоконтроль за состоянием укрытий на горновых и транспортных желобах.

Каждый литейный двор контролируется двумя видеокамерами, и полученные кадры загружаются в нейронную сеть, которая оценивает укрытие желобов и отображает текущее состояние на мнемосхемах.

При изменении состояния укрытий система автоматически вносит в базу данных дату и время события, процент закрытия, фото с изображением желоба и при необходимости формирует сообщения по электронной почте ответственным сотрудникам для принятия оперативных решений.

Для обеспечения соблюдения технологических условий и требований промбезопасности, а также снижения неорганизованных выбросов и улучшения качества воздуха на рабочих местах система мониторит выпуск чугуна и шлака на литейных дворах доменных печей № 1, 2, 6, 9 и 10.
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