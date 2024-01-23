Металлургические инновации

Фото предоставлены управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») стал первой сталелитейной компанией в России, где в опытно-промышленную эксплуатацию запустили автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов (АСРВ). Методика расчета прошла валидацию в международной компании «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие», которая специализируется на оценке, сертификации и верификации в области защиты окружающей среды и климата.Разработка АСРВ осуществлялась экологами комбината при поддержке ММК-Информсервис и специалистов аудиторско-консалтинговой компании Kept. Независимая аудиторская компания «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие» произвела оценку заложенной в систему методики расчета, формул, коэффициентов и функционала системы в целом. По итогам работы аудиторы отметили корректность алгоритмов расчетов модуля количественной оценки выбросов парниковых газов.Специалисты ММК отмечают, что АСРВ была разработана с учетом всех актуальных международных, национальных и отраслевых стандартов. Она представляет собой виртуальный интерфейс, интегрированный в единое информационное пространство комбината. В системе аккумулируются данные различных подразделений, которые дают возможность выполнять количественную оценку выбросов парниковых газов на предприятии, рассчитывать углеродный след продукции, а также моделировать изменение этих показателей при изменении исходных данных.«ММК — признанный лидер перехода на новейшие, экологичные технологии, помогающие последовательно снижать техногенную нагрузку на окружающую среду. Важным звеном этого процесса является повышение прозрачности и автоматизация экологической отчетности. Новая информационная система увеличит точность и эффективность контроля выбросов парниковых газов. Это серьезная веха на пути устойчивого развития предприятия, подчеркивающая важность для ММК системной работы по минимизации воздействия на климат», — рассказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.Стоит добавить, что благодаря тому, что система включает модульные решения, ее можно гибко адаптировать под нужды комбината и в перспективе масштабировать на дочерние компании Группы ПАО «ММК».Отметим, что это не единственное инновационное решение, которое было внедрено в работу ММК за последние месяцы. Так, недавно на комбинате начала действовать система распознавания открытия желобов на литейных дворах доменных печей. Теперь непрерывный видеоконтроль за состоянием укрытий на горновых и транспортных желобах обеспечивает машинное зрение.Для обеспечения соблюдения технологических условий и требований промбезопасности, а также снижения неорганизованных выбросов и улучшения качества воздуха на рабочих местах система мониторит выпуск чугуна и шлака на литейных дворах доменных печей № 1, 2, 6, 9 и 10.Каждый литейный двор контролируется двумя видеокамерами, полученные кадры загружаются в нейронную сеть, которая оценивает укрытие желобов и отображает текущее состояние на мнемосхемах.При изменении состояния укрытий система автоматически вносит в базу данных дату и время события, процент закрытия, фото с изображением желоба и при необходимости отправляет сообщения по электронной почте ответственным сотрудникам для принятия оперативных решений.