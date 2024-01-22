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22.01.2024

ММК первым среди сталелитейных предприятий России запустил автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов

УрБК, Магнитогорск, 22.01.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал первой сталелитейной российской компанией, внедрившей в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов (АСРВ). Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

В системе, представляющей собой виртуальный интерфейс, интегрированный в единое информационное пространство комбината, собираются данные различных подразделений, позволяющие выполнять количественную оценку выбросов парниковых газов в ПАО «ММК», рассчитывать углеродный след продукции и моделировать показатели при изменении исходных вводных.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев сообщил, что ММК, оставаясь признанным лидером перехода на новейшие экотехнологии, способствующие снижению техногенной нагрузки на атмосферу, наращивает прозрачность и автоматизацию экологической отчетности.

«Новая информационная система увеличит точность и эффективность контроля выбросов парниковых газов, а за счет того, что система включает модульные решения, ее можно адаптировать под нужды комбината и в перспективе масштабировать на дочерние общества Группы ПАО «ММК», — отметил Павел Шиляев.

Разработка АСРВ стала результатом совместных усилий аудиторско-консалтинговой компании Kept, экологов комбината и ММК-Информсервис и прошла проверку на соответствие в независимой международной компании «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие», специализирующейся на оценке, сертификации и верификации в области защиты окружающей среды и климата.
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