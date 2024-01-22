ММК первым среди сталелитейных предприятий России запустил автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов

УрБК, Магнитогорск, 03.06.2022. ММК принял участие в 19-м Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста», ...11.11.2021 ММК и Danieli подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сокращения выбросов СО2
УрБК, Магнитогорск, 11.11.2021. Меморандум о взаимопонимании, фиксирующий намерение компаний сотрудничать для ...21.07.2021 Специалисты из Великобритании дали положительную оценку ММК в борьбе с парниковыми газами
УрБК, Магнитогорск, 21.07.2021. Специалисты аудиторской компании BSI (Великобритания) по итогам исследований выдали ...13.05.2021 ЕВРАЗ презентовал стратегию в сфере сокращения выбросов парниковых газов для угольных и металлургических предприятий
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Руководитель дирекции по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим ...29.03.2016 За три года ЕВРАЗ снизил объем выбросов парниковых газов на 16%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2016. За три последних года ЕВРАЗ снизил консолидированный объем выбросов парниковых газов на ...