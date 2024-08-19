На ММК автоматизировали контроль за перемещением техники от доменного цеха до электросталеплавильного

УрБК, Магнитогорск, 19.08.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») запустили в промышленную ...27.08.2020 ММК запустил IT-сервисы для перевозки жидкого чугуна
УрБК, Магнитогорск, 27.08.2020. Магнитогорский металлургический комбинат запустил автоматизированную систему ...16.01.2020 На ММК внедрили новую технологию маркировки многооборотных средств крепления
УрБК, Магнитогорск, 16.01.2020. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) внедрили систему учета ...27.12.2018 На ЕВРАЗ ЗСМК после капитального ремонта запущена доменная печь №3
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи №3. Проведенные работы ...16.08.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2. Проведенные работы ...