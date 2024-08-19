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На ММК автоматизировали контроль за перемещением техники от доменного цеха до электросталеплавильного

УрБК, Магнитогорск, 30.01.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) масштабировали решение для контроля перемещения транспорта и техники, основанное на методе радиочастотной идентификации (RFID), сообщает пресс-служба ММК.

На ММК автоматизировали контроль за перемещением техники от доменного цеха до электросталеплавильного
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Теперь технология позволяет мониторить движение на участке железной дороги от доменного цеха до электросталеплавильного.

«Суть метода в следующем. На пути от доменного производства, вдоль железнодорожных путей установлены считыватели, а на чугуновозных ковшах появились оснащенные антенной и чипом RFID-метки (их еще называют транспондеры). Благодаря сбору данных от устойчивых к высоким температурам считывающих устройств, расположенных в контрольных точках, специалисты предприятия теперь получают всю информацию о месте нахождения состава и времени доставки жидкого чугуна в цеха для дальнейшего производственного процесса», — говорится в сообщении.

Впервые технологию RFID применили на комбинате в 2015 году. Тогда был организован контроль за миксировозами, которые перевозят расплавленный чугун в кислородно-конверторный цех.

«Единая система, объединившая доменный, электросталеплавильный и кислородно-конверторный цеха, ускорила получение информации, тем самым повысив эффективность использования транспортных средств и сократив время их простоя. Мы контролируем каждый миксировоз и чугуновозный ковш на любом отрезке заявленного пути в реальном времени. Как результат, не допускается остывание расплава и нарушение технологического цикла, а тара своевременно подается под выпуск чугуна на доменной печи», — отметил инженер-технолог доменного цеха Самат Миникаев.
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