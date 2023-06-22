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Совершенство в планировании

Совершенство в планированииНа Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) начала работу модернизированная система оптимизационного планирования продаж и производства. Теперь она охватывает весь производственный цикл предприятия.

Модернизированная система оптимизационного планирования объединяет в одном цифровом контуре агло-коксо-доменное, сталеплавильное и прокатное производства, а также процессы формирования оптимального портфеля продаж по критериям маржинальности, максимизации загрузки производственных мощностей и удовлетворения потребности ключевых клиентов компании.

В систему также были интегрированы процессы упреждающего управления агло-коксо-доменным производством «Оптимальный чугун». Они включают в себя семь модулей, которые выполняют оптимизацию закупок основного сырья, технологии производства и себестоимости чугуна, агломерата и кокса. Система учитывает как универсальные параметры, коэффициенты и показатели металлургических агрегатов, так и индивидуальные, характерные для конкретной доменной печи, которые уточняются в процессе эксплуатации с использованием методов машинного обучения. Все результаты планирования автоматически выдаются для каждого из возможных объемов производства чугуна.

В рамках модернизации системы в единую с металлургическим производством модель включили еще три компании группы, реализующие металлопродукцию, — «ММК-МЕТИЗ», «ММК-ЛМЗ» и «Торговый дом ММК».

Общее информационное пространство для управления бизнес-процессами и подготовки аналитической отчетности c детализацией по типу drill down (анализ данных «вглубь») разработано с использованием методов математического моделирования. В результате время подготовки данных для расчета оптимальных планов по ММК и обществам Группы сократилось с восьми до четырех часов. Кроме того, специалисты автоматизировали процесс подготовки данных по сырью и материалам, используемым в производстве чугуна и стали. В системе формируется сквозной консолидированный и индивидуальные планы указанных обществ.

«Мы получили единую автоматизированную систему, которая обеспечивает системный подход в оптимизационном планировании. Это позволит компании формировать целостное понимание ключевых факторов, оказывающих влияние на конечный результат в процессе закупки, производства и продаж металлопродукции, загружать наиболее эффективные технологические цепочки, определять наилучшие направления деятельности и в итоге принимать наиболее выгодные с экономической точки зрения решения, что существенно повлияет на финансовые показатели компании», — рассказал куратор проекта директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.

Дальнейшее развитие системы будет направлено на расширение функциональных возможностей и способов анализа планов и работы с данными. В перспективе в систему будут интегрированы и другие общества Группы, задействованные в процессе производства металлопродукции.

Отметим, что в других компаниях Группы специалисты также реализуют процессы оптимизации производства и продажи продукции. Так, в конце мая этого года в производственно-логистическом центре Магнитогорского металлургического комбината (ПЛЦ ММК), который располагается в особой экономической зоне «Тольятти», была проведена подготовка к запуску линий продольного и поперечного раскроя рулонов.

Мощность линий составит до 90 и 60 тыс. т металла в год. С их помощью можно будет перерабатывать широкий спектр проката с покрытием, горячекатаного травленого и холоднокатаного проката в рулонах весом до 35 т, толщиной металла от 0,35 до 3,5 мм, шириной — от 850 до 1 тыс. 900 мм. Оборудование позволяет выполнять до 14 резов минимальной шириной в 100 мм.

ПЛЦ ММК работает в Самарской области с июля 2022 года. Он предназначен для повышения доли продаж Just In Time и развития логистических возможностей компании. Площадка с интеллектуальной системой управления складом и применением цифровых технологий может одновременно хранить и обрабатывать до 150 тыс. т продукции.

Запуск центра позволил ММК обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение 1-2 суток, гарантируя потребителю экономию на логистике, а комбинат, в свою очередь, смог расширить клиентскую базу за счет предприятий, не имеющих собственных подъездных железнодорожных путей.

Еще одним преимуществом мультимодальной системы доставки продукции, доступной через производственно-логистический центр ММК, является отгрузка металлопродукции контейнерами, что дает возможность отказаться от использования металлических рам, требующих отдельного обслуживания, хранения и возвращения от покупателей.

Для удобства клиентов ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, переупаковке и раскрою продукции, а также будет проводить испытания металла на соответствие стандартам.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

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