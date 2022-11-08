На производственной площадке ММК-Тольятти готовится запуск линий продольного и поперечного раскроя рулонов

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2023. В производственно-логистическом центре Магнитогорского металлургического комбината (ПЛЦ ММК), который располагается в особой экономической зоне «Тольятти», готовится запуск линий продольного и поперечного раскроя рулонов. Новое оборудование введут в эксплуатацию во II квартале 2023 года, сообщает пресс-служба компании.
Мощность линий составит до 90 и 60 тыс. т металла в год. С их помощью можно будет перерабатывать широкий спектр проката с покрытием, горячекатаного травленого и холоднокатаного проката в рулонах с толщиной металла от 0,35 до 3,5 мм, шириной — от 850 до 1 тыс. 900 мм и весом рулонов до 35 т. Оборудование позволяет выполнять до 14 резов минимальной шириной 100 мм.
ПЛЦ ММК работает в Самарской области с июля 2022 года. Он предназначен для повышения доли продаж Just In Time и развития логистических возможностей компании. Площадка с интеллектуальной системой управления складом и применением цифровых технологий может одновременно хранить и обрабатывать до 150 тыс. т продукции.
Запуск центра позволил ММК обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение 1-2 суток, гарантируя потребителю экономию на логистике, а комбинат, в свою очередь, смог расширить клиентскую базу за счет предприятий, не имеющих собственных подъездных железнодорожных путей.
Еще одно преимущество мультимодальной системы доставки продукции, доступной через производственно-логистический центр ММК, — отгрузка металлопродукции контейнерами, что дает возможность отказаться от использования металлических рам, требующих отдельного обслуживания, хранения и возвращения от покупателей.
Для удобства клиентов ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, переупаковке и раскрою продукции, а также будет проводить испытания металла на соответствие стандартам.
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