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ММК отгрузил через логистический центр в Тольятти более 600 тыс. тонн металлопроката

УрБК, Магнитогорск, 23.07.2025. Логистический центр ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» (ПЛЦ ММК), запущенный в июле 2022 года, достиг знакового рубежа: в адрес крупнейших производителей российского автопрома отгружено 500 тыс. т металлопродукции ПАО «ММК». Всего потребителям с момента запуска ПЛЦ было отгружено 610 тыс. т, сообщает пресс-служба комбината.

ММК отгрузил через логистический центр в Тольятти более 600 тыс. тонн металлопроката
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«В тольяттинский ПЛЦ из Магнитогорска поступает металлопрокат, который затем поставляется в том числе автозаводам, расположенным в западной и центральной частях России. Центр обеспечивает поставку металла клиентам автотранспортом в течение 1-2 суток, тем самым значительно снижая сроки доставки продукции потребителям. Весь металлопрокат ММК прошел необходимые процедуры одобрения на российских и иностранных автозаводах», — говорится в сообщении.

ПЛЦ ММК внес заметный вклад в развитие ОЭЗ «Тольятти», придал импульс для экономического роста Самарской области, а также обеспечил компании расширение клиентской базы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти», где расположен производственно-логистический центр ММК, в 2024 году стала третьей по привлекательности региональной инвестплощадкой в стране по версии Минэкономразвития РФ и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
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