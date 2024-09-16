Мобильный металл

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Клиенты ММК с начала года заказали около 2 тыс. тонн металлопродукции через мобильное приложение онлайн-магазина

УрБК, Магнитогорск, 16.09.2024. За 8 месяцев текущего года клиенты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ...

Торговый дом ММК за 7 месяцев 2024 года отгрузил 3 тыс. 895 заказов с выручкой 5,3 млрд рублей через онлайн-сервис

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2024. Торговый дом ММК (ТД) за семь месяцев 2024 года отгрузил 3 тыс. 895 заказов с выручкой ...

По итогам I полугодия 2024 года ММК заработал 2 млрд рублей дополнительной прибыли

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2024. По итогам I полугодия 2024 года Группа ПАО «ММК» заработала 2 млрд руб. дополнительной ...

Онлайн-продажи ММК за 2023 год составили рекордные 6 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 29.02.2024. В 2023 году через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» было продано 80 тыс. т ...

ММК продал через корпоративный маркетплейс 40 тыс. тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2023. За первые семь месяцев текущего года продажи металлопродукции через корпоративный ...