Мобильный металл

За восемь месяцев текущего года клиенты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») заказали около 2 тыс. т металлопродукции через мобильное приложение онлайн-магазина. Это составило 3% от числа всех отгруженных заказов на платформе.
Кроме этого, по данным компании за восемь месяцев работы заказчики скачали приложение для телефона MMK Market более 1 тыс. раз. Запуск приложения для покупателей позволил увеличить продажи металлопродукции. Всего с начала года на платформе было продано больше металлопродукции, чем за весь 2023 год. Среднемесячные продажи составили 10,6 тыс. т. При этом каждый день сайт онлайн-магазина посещает 1 тыс. клиентов.
Всего Торговый дом ММК (ТД) отгрузил 3 тыс. 895 заказов с выручкой 5,3 млрд руб. через онлайн-сервис. Эти данные аналитики ММК подсчитали
для первых семи месяцев текущего года.
Начальник управления филиальной складской сетью ТД ММК Лилия Антонова отмечает, что для ТД обработка металлопродукции и улучшение сервиса складов являются приоритетными направлениями. Новые заводы по переработке металлов запустили в Ростове-на-Дону, Москве и Магнитогорске. На обновленных предприятиях был существенно расширен ассортимент оборудования: внедрены просечно-вытяжной станок, станок размотки арматуры, агрегат поперечной резки.
«Сейчас у нас реализуется проект «Перевалка», который повысил эффективность доставки за счет разницы между железнодорожным тарифом и автомобильной доставки. Это дает дополнительный эффект вследствие отказа от услуг хранения. Речь идет как о транспортировке на склад в регионе, так и непосредственно до покупателя. За 2023 год в рамках проекта перевезено 53 тыс. т с эффектом в 30 млн руб.», — сказала Л. Антонова.
Кроме этого, благодаря работе с отечественным сервисом ATRUCKS тендеры на транспортировку заказов между городами стали проходить быстрее. Это экономит бюджет логистики и сокращает время доставки грузов до заказчиков. Также компания начинает использовать платформу «Умный склад» для эффективного размещения товаров на складе. Программа в режиме онлайн отслеживает привезенную и отгружаемую металлопродукцию, оптимизирует бизнес-процессы и контролирует оборот документов на складе. ТД в настоящий момент ищет программистов для модернизации системы, которая будет анализировать необходимость закупки металлопроката и управлять логистическими цепочками.
Всего же по итогам I полугодия 2024 года Группа ПАО «ММК» заработала
2 млрд руб. дополнительной прибыли. Отмечается, что дополнительные средства компания привлекла за счет повышения эффективности производства на своих заводах.
Так, тенденция увеличивать результативность технологических процессов на основных предприятиях помогла дополнительно получить 1 млрд 275 млн руб. Около 352 млн руб. холдингу принесли мероприятия по энергосбережению. Деятельность по рационализации производства и внедрению изобретений привлекла в фонд компании 284 млн руб. За I полугодие 2024 года 119 млн руб. ПАО «ММК» выручило при реализации высокоэффективных проектов с минимальным бюджетом.
По мнению аналитиков холдинга, экономия сырья принесла 913 млн руб., а вспомогательных материалов — 378 млн руб. Кроме того, ощутимую прибыль компании принес экономный расход топливно-энергетических ресурсов, который привлек 569 млн руб.
В ключевые задачи ММК входит повышение эффективности труда за счет цифровизации и улучшения текущих бизнес-процессов в компании. Процесс оптимизации коснется всех подразделений холдинга. Добавим, что, начиная с 2016 года, ПАО «ММК» получило дополнительную прибыль в размере 45,1 млрд руб. в сравнении с показателями 2015 года. При этом проекты с быстрой окупаемостью при минимальных затратах принесли 6,5 млрд руб.Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»