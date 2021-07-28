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По итогам I полугодия 2024 года ММК заработал 2 млрд рублей дополнительной прибыли

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2024. По итогам I полугодия 2024 года Группа ПАО «ММК» заработала 2 млрд руб. дополнительной прибыли. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Дополнительные средства компания привлекла за счет повышения эффективности производства на своих заводах. Так, тенденция увеличивать результативность технологических процессов на основных предприятиях стала источником ключевого вклада — 1,275 млрд руб. Около 352 млн руб. холдингу принесли мероприятия по энергосбережению. Деятельность по рационализации производства и внедрению изобретений привлекла в фонд компании 284 млн руб. За I полугодие 2024 года 119 млн руб. ПАО «ММК» выручило при реализации высокоэффективных проектов с минимальным бюджетом.

По мнению аналитиков холдинга, экономия сырья принесла 913 млн руб., а вспомогательных материалов — 378 млн руб. Кроме того, ощутимую прибыль компании принес экономный расход топливно-энергетических ресурсов, который привлек 569 млн руб.

В ключевые задачи ММК входит повышение эффективности труда за счет цифровизации и улучшения текущих бизнес-процессов в компании. Процесс оптимизации коснется всех подразделений холдинга. Добавим, что начиная с 2016 года ПАО «ММК» получило дополнительную прибыль в размере 45,1 млрд руб. в сравнении с показателями 2015 года. При этом проекты с быстрой окупаемостью при минимальных затратах принесли 6,5 млрд руб.
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