По итогам I полугодия 2024 года ММК заработал 2 млрд рублей дополнительной прибыли

Меры по повышению эффективности производства увеличили полугодовую прибыль Группы ММК на 2,4 млрд рублей ...30.08.2019 ММК повышает эффективность производства
Предприятие проводит комплексную работу по снижению расхода всех видов ресурсов ...30.08.2019 ММК сэкономил более 2,5 млрд рублей благодаря повышению эффективности производства
УрБК, Магнитогорск, 30.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от реализации программ по ...01.08.2016 В I полугодии общая выручка южноуральского дивизиона РМК достигла почти 21 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2016. По итогам I полугодия 2016 года совокупная выручка АО «Михеевский ГОК», ОАО ...12.09.2013 По итогам I полугодия чистая прибыль ОАО «Банк ВТБ» по МФСО уменьшилась почти на 20%
УрБК, Москва, 12.09.2013. ВТБ в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 17,9% в сравнении с прошлогодним ...