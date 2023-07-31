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Идеи для предприятия

Идеи для предприятияВ I полугодии 2023 года суммарный экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») составил 264,2 млн руб. Это на 84% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Представители ММК отмечают, что работа по развитию рационализаторской деятельности носит на комбинате системный характер. На привлечение работников к научно-исследовательской деятельности направлены ежегодные конференции молодых специалистов, в рамках которых инженерные кадры предлагают свои проекты и разработки. Кроме того, ПАО «ММК» регулярно проводит смотры-конкурсы, чтобы специалисты имели возможность исследовать источники научно-технической информации и отбирать новейшие достижения науки и техники, перенимать передовой опыт других организаций и внедрять его на собственном производстве.

Так, в структурных подразделениях компании ежеквартально проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем». Конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» проводятся ежегодно. Активности новаторов способствует и ежегодная промоакция «Свежая идея», приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора. В этом году в рамках акции было подано 549 идей.

Всего за шесть месяцев 2023 года экспертные комиссии рассмотрели 3 тыс. 966 идей, из них к внедрению было одобрено 3 тыс. 083 идеи, что составляет 77,7% от всех, поданных в I полугодии. Количество внедренных рационализаторских предложений за январь-июнь 2023 года составило 2 тыс. 284. Суммарный экономический эффект по рацпредложениям с начала этого года достиг 264,2 млн руб. По количеству рассмотренных и одобренных к внедрению идей лидируют подразделения, подчиненные главному прокатчику, главному энергетику и главному металлургу. Лидерами среди подразделений по сумме экономического эффекта стали доменный цех и коксохимическое производство.

Растет и вовлеченность персонала в рационализаторскую деятельность. По итогам I полугодия 2023 года она составила в ПАО «ММК» 9,7%. Всего с начала 2023 года на комбинате число сотрудников, принимающих участие в рационализаторской деятельности, достигло 1 тыс. 665 человек.

Рационализаторство и развитие технического творчества персонала являются одними из ключевых аспектов научно-технической деятельности Группы ММК. Выдвигаемые рационализаторами и изобретателями идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства.

Стоит добавить, что в прошлом году благодаря работе референтов и технических информаторов на предприятии были внедрены 370 технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом свыше 1 млрд 192 млн руб. Всего за 2022 год сотрудники подали 6 тыс. 927 рационализаторских идей на рассмотрение экспертных комиссий, что позволило сэкономить 276 млн руб.

Рационализаторские предложения оценивались в следующих категориях: энергоэффективность, охрана труда, экология, качество, повышение эффективности бизнес-процессов и прочие.

«Отдельно определялось «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК». Это звание по результатам работы конкурсной комиссии под председательством начальника научно-технического центра ПАО «ММК» Андрея Картунова было присвоено рационализаторскому предложению «Экономия инструмента для вскрытия чугунной летки». Кубок и сертификат на денежную премию в 50 тыс. руб. присужден коллективу авторов — М.А. Семенюк, В.А. Бегинюк, К.Н. Сахнов», — говорится в сообщении.

Также были определены и отмечены памятными наградами победители и призеры конкурса «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК» в восьми отдельных категориях. Девять победителей конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» получили денежные премии.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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