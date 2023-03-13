Экономия должна быть инновационной

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги проведенного в прошлом году ежегодного общественного смотра внедрения передового научно-технического, производственного и экономического опыта. Благодаря работе референтов и технических информаторов на предприятии были внедрены 370 технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом свыше 1 млрд 192 млн руб.



ПАО «ММК» регулярно проводит подобные смотры-конкурсы, чтобы специалисты имели возможность исследовать источники научно-технической информации и отбирать новейшие достижения науки и техники, а также перенимать передовой опыт других организаций и внедрять его на собственном производстве.



В 2022 году в смотре приняли участие четыре совета референтов производств и 30 референтских групп, в которых работали по 59 референтов и технических информаторов. Основное внимание уделялось решению 70 первоочередных технических задач производственных структурных подразделений, перечень которых был утвержден приказом «Об организации работы по научно-технической информации и пропаганде в 2022 году».



Работники научно-технической библиотеки (НТБ) комбината провели 13 «инженерных часов», на которых специалисты предприятия обсуждали конкретную задачу и продвижение решений, в том числе для повышения качества выпускаемой продукции на основе различных опубликованных источников. По итогам этих мероприятий было подготовлено 35 тематических просмотров литературы, организовано 110 выставок литературы, в том числе 11 электронных.



Всего в 2022 году специалисты производственных подразделений нашли способ реализации 10 технических задач, еще 58 находятся в стадии решения и технической проработки, и лишь две перенесены на следующий год. По результатам совместной деятельности работников подразделений ПАО «ММК» группы по развитию научно-технического центра и НТБ технические информаторы совместно с референтами изучили более 4 тыс. источников информации, 632 мероприятия были рекомендованы к внедрению, еще 370 — успешно внедрены на производстве.



Помимо этого, за прошедший год 26 специалистов компании приняли участие в 23 командировках, организованных для изучения передового опыта российских организаций. В результате для внедрения в производство было принято 34 нововведения, 17 из которых были направлены на решение первоочередных технических задач.



По итогам общественного смотра передового научно-технического опыта лучшей референтской командой ПАО «ММК» среди первой группы цехов в 2022 году стали работники аглоцеха горно-обогатительного производства, которые заимствовали из источников научно-технической информации и внедрили в производство 22 мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом 225 млн руб. Второе место разделили группы доменного цеха и цеха подготовки аглошихты. Ожидаемый экономический эффект от нововведений на этих направлениях составит 119 млн руб. и 103 млн руб. соответственно. На третье место вышли группы РОФ, ЭСПЦ и ЛПЦ-11.



Во второй группе цехов лучшей вновь была признана референтская команда кислородного цеха УГЭ, специалисты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство 14 нововведений с ожидаемым экономическим эффектом около 138 млн руб. Второе место также разделили две команды. Первая — группа управления логистики, предложившая 78 новшеств, которые принесут экономический эффект порядка 91 млн руб. Вторая — команда паровоздуходувной электростанции, принявшая два новшества с ожидаемым экономическим эффектом 69,5 млн руб. Третье место разделили группы ТЭЦ, ЦЭС и ЦЭТЛ.



Самые активные участники общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта получили специальные премии. Кроме того, 17 руководителям подразделений было присвоено звание «Лучший референт ПАО «ММК», 16 специалистам — звание «Лучший технический информатор ПАО «ММК».



Стоит добавить, что ММК последовательно проводит политику внедрения различных новшеств на производстве. Особое внимание направлено на развитие творческого потенциала и мотивацию сотрудников к проявлению инициативы к улучшениям. В компании отмечают, что выдвигаемые рационализаторами и изобретателями комбината идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства. Именно поэтому руководство ПАО «ММК» рассматривает рационализаторскую деятельность в качестве одного из приоритетных направлений стратегии предприятия.



Так, в 2022 году работники ММК подали на рассмотрение экспертных комиссий 6 тыс. 927 идей. Это на 22,5% больше, чем в предыдущем году. По словам специалистов, три четверти из них — 5 тыс. 204 — были одобрены и приняты к внедрению. Экономический эффект от уже реализованных рационализаторских предложений составил 276 млн руб. Компания выплатила их авторам свыше 23,19 млн руб.



Также в структурных подразделениях компании ежеквартально проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем», победители и призеры которого получают материальное поощрение. Кроме того, ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16 лучших участников в возрасте до 35 лет включительно, а также «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» с присуждением трех призовых мест в каждой из девяти категорий и определением лучшего предложения среди всех категорий.