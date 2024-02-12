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На ММК внедрили 429 инноваций в 2023 году с ожидаемым экономическим эффектом 1,53 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 19.02.2024. В 2023 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) взяли в работу 429 технических новшеств, экономический эффект от внедрения которых может составить 1,53 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В течение всего года на комбинате проходил общественный смотр, в ходе которого участники изучают новейшую техническую информацию. «В 2023 году участники смотра изучили 4 тыс. 411 источников информации и предложили 660 инноваций, из которых 429 внедрены в производство», — указано в сообщении пресс-службы.

Одним из лидеров стало управление логистики ММК, внедрившее более 100 инноваций с ожидаемым эффектом в 854 млн руб. Сотрудники, принимавшие участие в данной работе, были премированы.
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