На ММК внедрили 429 инноваций в 2023 году с ожидаемым экономическим эффектом 1,53 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 12.02.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) оценил работу системы энергетического ...31.07.2023 В I полугодии экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил почти 265 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 31.07.23. В I полугодии 2023 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений ...31.03.2023 Экономия должна быть инновационной
ММК сэкономит порядка 1,2 млрд рублей благодаря техническим инновациям ...18.02.2021 Экономия ММК от внедрения новых технических разработок в 2020 году составила около 1 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 18.02.2021. Внедрение новых технических разработок на Магнитогорском металлургическом комбинате ...23.03.2018 Экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности на ММК составил в 2017 году порядка 1 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 23.03.2018. Суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности ...