Экономический и энергетический эффект

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Экономический эффект от внедренных в 2023 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) новаторских предложений уже достиг 513,4 млн руб. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2022 года. Всего в 2023 году на ММК взяли в работу 429 технических новшеств. Ожидается, что в ближайшее время экономический эффект от их внедрения может составить 1,53 млрд руб.Таких показателей удалось достигнуть благодаря высокой рационализаторской активности сотрудников, которые в 2023 году подали 8 тыс. 222 идеи, что на 19% больше показателей 2022 года. Авторы внедренных идей были премированы на общую сумму более 30 млн руб.Только в ходе общественного смотра, который в течение всего года проходил на комбинате, его участники изучили 4 тыс. 411 источников технической информации и предложили 660 инноваций, из которых 429 были внедрены в производство. Одним из лидеров по вводу новшеств стало управление логистики ММК, внедрившее более 100 инноваций с ожидаемым эффектом в 854 млн руб.Стоит отметить, что на ММК регулярно поощряют творческий потенциал сотрудников. Так, в структурных подразделениях комбината ежеквартально проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем», ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».Промоакция «Свежая идея», приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора, и конкурс, направленный на повышение качества и эффективности бизнес-процессов на ПАО «ММК», проведенный в ноябре 2023 года в рамках Всемирного дня качества, тоже способствуют развитию потенциала в сотрудниках, изобретения которых неоднократно получали золотые награды ведущих выставок и форумов, в том числе международных.Кроме этого, в рамках комплексной работы по повышению энергоэффективности производственных процессов ММК планомерно внедряет способствующие этому направлению идеи. В том числе компания реализует малобюджетные высокоэффективные проекты (baby-capex) в сфере энергосбережения. Так, в прошедшем году комбинат стал одним из первых в России предприятий, сертифицировавших системы энергетического менеджмента (СЭнМ), одного из самых эффективных инструментов снижения энергозатрат.Традиционно авторами большинства инноваций стали сотрудники комбината. Так, через блок сопровождения идей приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) в 2023 году работники предприятия подали 925 энергоэффективных идей, 303 из них были реализованы с плановым экономическим эффектом в размере 78,8 млн руб. Кроме того, реализованы пять проектов baby-capex с общим ожидаемым эффектом в объеме 61,4 млн руб.Оказание энергосервисных услуг по проектам модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов принесло предприятию 193,9 млн руб.Еще одним инструментом повышения энергоэффективности стали проекты по снижению стоимости покупной электроэнергии за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электрическими станциями, проведения ремонтов энергетического оборудования станций в часы с минимальной стоимостью электроэнергии, снижения потребляемой электрической мощности в подразделениях в часы с максимальной стоимостью электрической энергии. Общий эффект от этих мероприятий составляет 337,8 млн руб.Также в 2023 году на предприятии внедрили чат-бот в Telegram, с помощью которого сотрудники могли сообщать о потерях топливно-энергетических ресурсов (утечки, сливы, выход воды на поверхность, наледи на трубопроводах). В прошлом году через чат-бот выявлено 146 таких фактов, эффект от устранения которых превысил 1,1 млн руб.