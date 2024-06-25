В Магнитогорске 27 июня в честь Дня изобретателя и рационализатора состоится мероприятие для сотрудников ПАО «ММК» «Свежая идея»

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 26.06.2025. В Магнитогорске 27 июня в честь Дня изобретателя и рационализатора на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) вновь состоится мероприятие «Свежая идея» работников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ММК.Цель этого традиционного мероприятия, проводимого с 2016 года, — активизация творческой активности работников компании и привлечение их к рационализаторской деятельности. Как и в прежние годы, центральной площадкой акции станет Комсомольская площадь, куда в день проведения акции с 10:00 до 13:00 могут прийти все желающие работники Группы ПАО «ММК», чтобы поделиться своими новаторскими идеями и предложениями по улучшению тех или иных аспектов работы или быта на градообразующем предприятии.Участников, как всегда, ждут традиционные подарки с символикой «Свежей идеи», при этом символом акции обязательно выступает какой-либо фрукт, каждый год новый. За каждое поданное предложение или идею участники в разные годы получали по килограмму апельсинов, ананасов, гранатов, груш, киви, яблок, персиков, черешни. В этом году организаторы выбрали в качестве символа акции мандарин. Если новатор предложит две идеи, то помимо килограмма сочных плодов, ему вручат блокнот и ручку, а авторы трех идей также получат футболку с символикой акции.Выбором нового фрукта новшества 2025 года не ограничиваются. В этом году организаторы решили организовать еще три мобильных передвижных пункта для подачи идей в разных локациях комбината — в районе горно-обогатительного производства, на северной группе цехов, а также на основной промплощадке (южная группа цехов). Это объясняется тем, что далеко не все желающие работники имеют возможность прийти во время работы на площадь перед заводоуправлением, поэтому организация дополнительных площадок позволит большему числу сотрудников компании поделиться своими идеями. В расчете на это увеличен и «призовой фонд» фруктов. Если в прошлые годы закупалось полтонны плодов, то теперь уже две тонны мандаринов призваны мотивировать творческую активность металлургов.Отметим также, что сбор новаторских идей на ММК не исчерпывается подобными акциями. Внести своё рационализаторское предложение через специальное мобильное приложение мобильное приложение «Эволюция» и «Платформу энергоменеджмента» можно в любое время суток. Ведь рационализаторская деятельность в ПАО «ММК», включена в список приоритетных направлений развития комбината и руководство компании рассматривает её как один из важнейших инструментов повышения эффективности. В 2024 году экономический эффект от внедренных на ММК рационализаторских предложений составил 555 миллионов рублей. В прошлом году экспертными комиссиями ММК рассмотрено 7177 новаторских идей, из которых 5482 (76,4%) были одобрены к внедрению. 833 идеи были поданы как раз во время «Свежей идеи», что стало рекордом за все время проведения акции.