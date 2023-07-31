На ММК в рамках промоакции «Свежая идея» подали рекордных 883 рационализаторских предложения

УрБК, Магнитогорск, 25.06.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») состоялась очередная промоакция «Свежая идея», приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора.



«Впервые акцию провели в 2016 году. Брендированный шатер с логотипом акции устанавливают на Комсомольской площади рядом с заводоуправлением, и специалисты научно-технического центра помогают работникам зарегистрировать предложения при помощи приложений «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента», — сообщили в пресс-службе предприятия.



В этом году все желающие работники Группы ПАО «ММК» также могли поделиться своими новаторскими идеями и получить традиционные подарки с символикой акции.



Так, в предыдущие годы символами акции были апельсин, ананас, гранат, груша, киви, яблоко и персик, а в этом году авторы рацпредложений получили в качестве подарка килограмм черешни. При подаче двух идей авторам вручали блокнот и ручку, а инициаторы трех задумок стали обладателями футболок с символикой акции.



Стоит отметить, что идеи по усовершенствованию производственных процессов и условий труда участники должны были принимать в течение трех часов, но желающих оказалось так много, что «план выполнили» за час — всего было подано 833 предложения (для сравнения: в 2023 году — 549).



Всего же с начала 2024 года экспертными комиссиями было рассмотрено 2 тыс. 904 идеи, из которых 2 тыс. 267 одобрили ко внедрению, а за пять месяцев 2024 года внедрено 1 тыс. 823 рационализаторских предложения с суммарным экономическим эффектом 246,9 млн руб.