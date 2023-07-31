На ММК в рамках промоакции «Свежая идея» подали рекордных 883 рационализаторских предложения

УрБК, Магнитогорск, 31.07.23. В I полугодии 2023 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений ...03.08.2021 Рационализаторские предложения сотрудников ММК принесли предприятию в 2021 году более 357 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 03.08.2021. За январь-июнь 2021 года экономические выгоды от рационализаторских предложений ...25.06.2021 За январь-май 2021 года ММК рассмотрел более 2,2 тыс. рационализаторских предложений
УрБК, Магнитогорск, 25.06.2021. За январь-май 2021 года на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) рассмотрено ...26.06.2018 На ММК вновь пройдет акция по привлечению работников предприятия к рационализаторской деятельности
УрБК, Магнитогорск, 26.06.2018. Накануне Дня рационализатора и изобретателя, 29 июня 2018 года, на Комсомольской ...26.06.2017 На ММК прошла акция «Свежая идея»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Накануне Дня изобретателя и рационализатора в ПАО «Магнитогорский металлургический ...