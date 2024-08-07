Экономический эффект от внедрения рацпредложений на ММК за год превысил 555 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 07.08.2024. В I полугодии 2024 года на Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») ...21.02.2024 Экономический эффект от внедренных на ММК новаторских предложений в 2023 году составил 513,4 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 21.02.2024. Экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ...31.07.2023 В I полугодии экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил почти 265 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 31.07.23. В I полугодии 2023 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений ...29.06.2018 Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК увеличился на 20%
УрБК, Магнитогорск, 29.06.2018. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на ...20.02.2018 Экономический эффект от внедрения рацпредложений на ММК в 2017 году составил 600 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 20.02.2018. Фактический экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ...