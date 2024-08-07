Экономический эффект от внедрения рацпредложений на ММК за год превысил 555 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 25.02.2025. Экономический эффект от внедрения рацпредложений на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) за 2024 год превысил 555 млн руб., что на 8% больше, чем за 2023 год. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Всего за год было рассмотрено 7 тыс. 177 новаторских предложений, из них одобрено к внедрению — 5 тыс. 482, внедрено — 4 тыс. 428. Авторы идей получили от компании вознаграждение на общую сумму 25,2 млн руб. За содействие внедрению было выплачено 11,7 млн руб.



ММК систематически поддерживает рационализаторскую и изобретательскую деятельность, проводя различные конференции и конкурсы среди молодых специалистов. В частности, ежегодно проходит промоакция «Свежая идея», приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора. В прошлом году в ее рамках было подано рекордное количество идей — 833 (для сравнения: в 2023 году — 549 идей).



Отметим также, что в марте 2024 года новаторы ММК завоевали две золотые и две серебряные медали на XXVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», представив на суд жюри три изобретения и один цифровой продукт.