Экономический эффект от внедренных на ММК новаторских предложений в 2023 году составил 513,4 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 21.02.2024. Экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) новаторских предложений в 2023 году составил 513,4 млн руб., что превысило аналогичный показатель за 2022 год почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На комбинате отмечают, что этому эффекту способствовала возросшая рационализаторская активность сотрудников предприятия, которые в 2022 году подали 6 тыс. 927 идей, а в 2023-м — на 19% больше, 8 тыс. 222 идеи. Авторы одобренных и внедренных рацпредложений получили от компании вознаграждения на общую сумму более 30 млн руб.



В пресс-службе подчеркивают, что ММК создает максимально благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала сотрудников.



Так, в структурных подразделениях «Магнитки» ежеквартально проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем», ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».



Промоакция «Свежая идея», приуроченная ко дню изобретателя и рационализатора, и конкурс, направленный на повышение качества и эффективности бизнес-процессов на ПАО «ММК», проведенный в ноябре 2023 года в рамках Всемирного дня качества, тоже способствуют развитию потенциала в сотрудниках, изобретения которых неоднократно получали золотые награды ведущих выставок и форумов, в том числе международных.