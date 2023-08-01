Экономический эффект от внедренных на ММК новаторских предложений в 2023 году составил 513,4 млн рублей

Экономический эффект от рационализаторских идей на ММК составил 265 млн рублей ...31.07.2023 В I полугодии экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил почти 265 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 31.07.23. В I полугодии 2023 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений ...13.03.2023 На ММК в 2022 году на 22,5% увеличилось число рационализаторских предложений
УрБК, Магнитогорск, 13.03.2023. В 2022 работники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) подали на ...15.04.2021 Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК в 2020 году составил более 600 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 15.04.2021. В 2020 году экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом ...29.06.2018 Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК увеличился на 20%
УрБК, Магнитогорск, 29.06.2018. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на ...