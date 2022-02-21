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На ММК в 2022 году на 22,5% увеличилось число рационализаторских предложений

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2023. В 2022 работники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) подали на рассмотрение экспертных комиссий 6 тыс. 927 идей. Это на 22,5% больше, чем в предыдущем году, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.

По словам специалистов, три четверти идей — 5 тыс. 204 против 4 тыс. 332 в 2021 году — были одобрены и приняты к внедрению. Экономический эффект от уже реализованных рационализаторских предложений составил 276 млн руб. Компания выплатила их авторам свыше 23,19 млн руб.

В компании отмечают, что выдвигаемые рационализаторами и изобретателями комбината идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства. Именно поэтому руководство ПАО «ММК» рассматривает рационализаторскую деятельность в качестве одного из приоритетных направлений стратегии предприятия. Особое внимание направлено на развитие творческого потенциала и мотивацию сотрудников к проявлению инициативы к улучшениям. Для этого проводятся профессиональные конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия.

«Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала и максимальной вовлеченности сотрудников в жизнь и работу компании. Совершенствование корпоративной культуры, формирование развивающей среды и атмосферы возможностей — залог будущих успехов предприятия. Для этого мы придаем первостепенное значение развитию рационализаторства и изобретательства как важнейшей составляющей нашего инновационного потенциала», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Ежеквартально в структурных подразделениях компании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем», победители и призеры которого получают материальное поощрение. Кроме того, ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16 лучших участников в возрасте до 35 лет включительно, а также «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» с присуждением трех призовых мест в каждой из девяти категорий и определением лучшего предложения среди всех категорий.

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