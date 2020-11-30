Экономический эффект от внедрения роботизации на ММК составил 660 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 30.11.2020. В настоящее время в Группе ПАО «ММК» работает порядка ста программных роботов. Об этом ...12.11.2019 ММК продолжает роботизацию бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 12.11.2019. Специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу ...11.09.2019 ММК продолжает реализацию проекта по роботизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 11.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта по ...30.08.2019 ММК сэкономил более 2,5 млрд рублей благодаря повышению эффективности производства
УрБК, Магнитогорск, 30.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от реализации программ по ...23.03.2018 Экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности на ММК составил в 2017 году порядка 1 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 23.03.2018. Суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности ...