Экономический эффект от внедрения роботизации на ММК составил 660 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 20.05.2024. Совокупный экономический эффект от роботизации производственных процессов на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в последние годы составил 660 млн руб. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.



«Совокупный экономический эффект от внедрения программных роботов на Магнитогорском металлургическом комбинате с 2018 года составил 660 млн руб. Из них 283,8 млн руб. приходится на прошлый год. В общей сложности на предприятии в настоящий момент роботизировано 310 бизнес-процессов», — говорится в сообщении.



«ММК на сегодняшний день — признанный лидер в сфере программной роботизации, она является неотъемлемой частью стратегии цифровизации компании. Программные роботы успешно выполняют сотни бизнес-процессов, освобождая сотрудников от рутинных, повторяющихся действий», — говорит директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.