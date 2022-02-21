В I полугодии экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил почти 265 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 31.07.23. В I полугодии 2023 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений составил на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) 264,2 млн руб. Это на 84% больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.



На ММК отмечают, что работа по развитию рационализаторской деятельности носит на комбинате системный характер. Активности новаторов способствует проведение ежегодной промоакции «Свежая идея», приуроченной ко Дню изобретателя и рационализатора. В этом году в рамках акции было подано 549 идей.



Всего за шесть месяцев 2023 года экспертные комиссии рассмотрели 3 тыс. 966 идей, из них к внедрению было одобрено 3 тыс. 083 идеи. Количество введенных рационализаторских предложений в I полугодии 2023 года составило 2 тыс. 284.



Увеличилось и количество сотрудников, вовлеченных в рационализаторскую деятельность. С начала текущего года 1 тыс. 665 сотрудников ММК приняли участие в разработке идей.