В I полугодии экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил почти 265 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 21.02.2022. Экономический эффект от внедрения рационализаторских идей, разработанных сотрудниками ...25.08.2020 Экономический эффект от рационализаторских предложений на ММК в 2020 году составил 317 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.08.2020. ПАО «ММК» получило в I полугодии 2020 года экономический эффект на сумму 317 млн руб. от ...27.08.2019 На ММК экономический эффект от рационализаторских предложений вырос на 40%
УрБК, Магнитогорск, 27.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от внедренных рационализаторских ...29.06.2018 Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК увеличился на 20%
УрБК, Магнитогорск, 29.06.2018. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на ...16.10.2017 Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК превысил 400 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 16.10.2017. За 9 месяцев 2017 года экономический эффект от внедренных рационализаторских ...