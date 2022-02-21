УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:05

В I полугодии экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил почти 265 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 31.07.23. В I полугодии 2023 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений составил на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) 264,2 млн руб. Это на 84% больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.

На ММК отмечают, что работа по развитию рационализаторской деятельности носит на комбинате системный характер. Активности новаторов способствует проведение ежегодной промоакции «Свежая идея», приуроченной ко Дню изобретателя и рационализатора. В этом году в рамках акции было подано 549 идей.

Всего за шесть месяцев 2023 года экспертные комиссии рассмотрели 3 тыс. 966 идей, из них к внедрению было одобрено 3 тыс. 083 идеи. Количество введенных рационализаторских предложений в I полугодии 2023 года составило 2 тыс. 284.

Увеличилось и количество сотрудников, вовлеченных в рационализаторскую деятельность. С начала текущего года 1 тыс. 665 сотрудников ММК приняли участие в разработке идей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.02.2022 Экономический эффект от рационализаторских идей сотрудников ММК в 2021 году принес предприятию 607 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 21.02.2022. Экономический эффект от внедрения рационализаторских идей, разработанных сотрудниками ...

25.08.2020 Экономический эффект от рационализаторских предложений на ММК в 2020 году составил 317 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.08.2020. ПАО «ММК» получило в I полугодии 2020 года экономический эффект на сумму 317 млн руб. от ...

27.08.2019 На ММК экономический эффект от рационализаторских предложений вырос на 40%

УрБК, Магнитогорск, 27.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от внедренных рационализаторских ...

29.06.2018 Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК увеличился на 20%

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2018. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на ...

16.10.2017 Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК превысил 400 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 16.10.2017. За 9 месяцев 2017 года экономический эффект от внедренных рационализаторских ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18