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Торговый дом ММК за 7 месяцев 2024 года отгрузил 3 тыс. 895 заказов с выручкой 5,3 млрд рублей через онлайн-сервис

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2024. Торговый дом ММК (ТД) за семь месяцев 2024 года отгрузил 3 тыс. 895 заказов с выручкой 5,3 млрд руб. через онлайн-сервис. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Начальник управления филиальной складской сетью ТД ММК Лилия Антонова рассказала о внедрении новых технологий, методах повышения клиентоориентированности, модернизации грузоперевозок и основных показателях по продажам за несколько лет. Она зачитала доклад во время конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок», которая проходила в Костроме.

Руководитель пояснила, что для ТД обработка металлопродукции и улучшение сервиса складов являются приоритетными направлениями. Новые заводы по переработке металлов запустили в Ростове-на-Дону, Москве и Магнитогорске. На обновленных заводах был существенно расширен ассортимент оборудования: внедрены просечно-вытяжной станок, станок размотки арматуры, агрегат поперечной резки.

«Сейчас у нас реализуется проект «Перевалка», который повысил эффективность доставки за счет разницы между железнодорожным тарифом и автомобильной доставки. Это дает дополнительный эффект вследствие отказа от услуг хранения. Речь идет как о транспортировке на склад в регионе, так и непосредственно до покупателя. За 2023 год в рамках проекта перевезено 53 тыс. т с эффектом в 30 млн руб.», — сказала Л. Антонова.

Благодаря отечественному сервису ATRUCKS тендеры на транспортировку заказов между городами проводятся быстрее. Это экономит бюджет логистики и сокращает время доставки грузов до заказчиков. Кроме того, компания начинает использовать «Умный склад» для эффективного размещения товаров на складе. Программа в режиме онлайн отслеживает привезенную и отгружаемую металлопродукцию, оптимизирует бизнес-процессы и контролирует оборот документов на складе. ТД ищет программистов для модернизации системы, которая будет анализировать необходимость закупки металлопроката и управлять логистическими цепочками.

Кроме того, ПАО «ММК» развивает собственный онлайн-магазин. У маркетплейса запущено приложение для смартфона, где оформляются заказы, а также доступна оплата через систему СБП.

Отмечается, что за семь месяцев 2024 года компания отправила 3 тыс. 895 заказов с выручкой 5,3 млрд руб. В 2023 году онлайн-магазин ММК отгрузил свыше 6 тыс. заказов с выручкой 6,4 млрд руб. Это в 2,6 раза больше, чем продажи в 2022 году.
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