Клиенты ММК с начала года заказали около 2 тыс. тонн металлопродукции через мобильное приложение онлайн-магазина

УрБК, Магнитогорск, 16.09.2024. За 8 месяцев текущего года клиенты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заказали около 2 тыс. т металлопродукции через мобильное приложение онлайн-магазина. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



По данным компании, за восемь месяцев работы заказчики скачали приложение для телефона MMK Market свыше 1 тыс. раз. Через него клиенты комбината заказали около 2 тыс. т металлопродукции. Это составило 3% от числа всех отгруженных заказов на платформе.



При этом каждый день сайт онлайн-магазина посещает 1 тыс. клиентов. Благодаря MMK Market продажи общие компании выросли. Отметим, что за 8 месяцев 2024 года платформа продала металлопродукции больше, чем за весь 2023 год. Среднемесячные продажи составили 10,6 тыс. т.