Клиенты ММК с начала года заказали около 2 тыс. тонн металлопродукции через мобильное приложение онлайн-магазина

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2024. Мобильное приложение MMK-MARKET, разработанное для корпоративного маркетплейса ...29.02.2024 Онлайн-продажи ММК за 2023 год составили рекордные 6 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 29.02.2024. В 2023 году через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» было продано 80 тыс. т ...01.12.2023 Магнитогорский металлургический комбинат выпустил корпоративное приложение для «ММК Маркета»
УрБК, Магнитогорск, 01.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) после запуска корпоративного ...14.08.2023 ММК продал через корпоративный маркетплейс 40 тыс. тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 14.08.2023. За первые семь месяцев текущего года продажи металлопродукции через корпоративный ...13.04.2022 Мобильное приложение СберБанк Онлайн удалили из сервиса Google Play
УрБК, Москва, 13.04.2022. Мобильное приложение СберБанк Онлайн удалили из магазина Google Play, сообщает РИА «Новости». ...