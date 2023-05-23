ПЛЦ ММК простимулировал развитие ОЭЗ «Тольятти» и отгрузил клиентам 570 тыс. т металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2023. В производственно-логистическом центре Магнитогорского металлургического комбината (ПЛЦ ...22.08.2022 В круглом столе «Рынок металлов Приволжья» на базе ММК-Тольятти приняли участие представители более 30 металлургических компаний
УрБК, Магнитогорск, 22.08.2022. Традиционный круглый стол «Рынок металлов Приволжья» в этом году посетили более 30 ...18.05.2022 ММК готовит запуск уникального логистического центра в ОЭЗ «Тольятти»
УрБК, Магнитогорск, 18.05.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) планирует запуск ...19.08.2019 ММК в I полугодии поставил предприятиям автопрома более 314 тыс. тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 19.08.2019. В I полугодии 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поставил в адрес ...07.06.2019 ММК и правительство Самарской области договорились о строительстве в Тольятти логистического центра
УрБК, Магнитогорск, 07.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и правительство Самарской области ...