ПЛЦ ММК простимулировал развитие ОЭЗ «Тольятти» и отгрузил клиентам 570 тыс. т металлопродукции

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 11.02.2025. Производственно-логистический центр (ПЛЦ) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) простимулировал развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» и отгрузил клиентам 570 тыс. т металлопродукции, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.ПЛЦ был открыт на территории ОЭЗ в 2022 году, став пилотным проектом, созданным для нужд автомобильной промышленности. Его запуск простимулировал открытие железнодорожной ветки и позволил привлечь новых резидентов в ОЭЗ.Отметим, что в прошлом году особая экономическая зона «Тольятти» была признана Минэкономразвития РФ и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России третьей по привлекательности региональной инвестиционной площадкой в РФ.Поступающая на ПЛЦ из Магнитки металлопродукция распределяется между различными автозаводами, включая «АВТОВАЗ». Доставка происходит автотранспортом в течении одного-двух дней, что снижает расходы на логистику для потребителей. Также благодаря этому происходит расширение клиентской базы ММК, так как не все предприятия могут принимать продукцию по железной дороге.«ММК-ПЛЦ-Тольятти» оснащен цифровыми технологиями, позволяющими единовременное хранение и обработку 150 тыс. т металлопродукции. В прошлом году предприятием было отгружено 7 тыс. вагонов и 8 тыс. машин. В среднем — 20 вагонов и 22 машины в сутки.