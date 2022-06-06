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ММК улучшил систему экономического планирования на предприятии

УрБК, 22.06.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) модернизировал систему оптимизационного планирования продаж и производства. Теперь система охватывает весь производственный цикл предприятия.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, обновленная система оптимизационного планирования объединяет в одном цифровом контуре агло-коксо-доменное, сталеплавильное и прокатное производства. Также в нее включены процессы формирования оптимального портфеля продаж по критериям маржинальности, максимизации загрузки производственных мощностей и удовлетворения потребности ключевых клиентов компании.

По словам специалистов, систему удалось расширить за счет разработки и внедрения интегрированной системы упреждающего управления агло-коксо-доменным производством «Оптимальный чугун». В нее входят семь модулей, которые выполняют оптимизацию закупок основного сырья, технологии производства и себестоимости чугуна, агломерата и кокса.

Система учитывает как универсальные параметры, коэффициенты и показатели металлургических агрегатов, так и индивидуальные, характерные для конкретной доменной печи, которые уточняются в процессе эксплуатации с использованием методов машинного обучения. Все результаты планирования автоматически выдаются для каждого из возможных объемов производства чугуна.

В рамках модернизации системы в единую с металлургическим производством модель включили еще три компании группы, интегрированные в более глубокий передел и реализующие металлопродукцию, — «ММК-МЕТИЗ», «ММК-ЛМЗ» и «Торговый дом ММК».

Отмечается также, что общее информационное пространство для управления бизнес-процессами и подготовки аналитической отчетности c детализацией по типу drill down (анализ данных «вглубь») разработано с использованием методов математического моделирования. В результате время подготовки данных для расчета оптимальных планов по ММК и обществам Группы сократилось с восьми до четырех часов. Кроме того, специалисты автоматизировали процесс подготовки данных по сырью и материалам, используемым в производстве чугуна и стали. В системе формируется сквозной консолидированный и индивидуальные планы указанных обществ.

«Мы получили единую автоматизированную систему, которая обеспечивает системный подход в оптимизационном планировании. Это позволит компании формировать целостное понимание ключевых факторов, оказывающих влияние на конечный результат в процессе закупки, производства и продаж металлопродукции, загружать наиболее эффективные технологические цепочки, определять наилучшие направления деятельности и в итоге принимать наиболее выгодные с экономической точки зрения решения, что существенно повлияет на финансовые показатели компании», — отметил куратор проекта директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.

Дальнейшее развитие системы будет направлено на расширение функциональных возможностей и способов анализа планов и работы с данными. В перспективе в систему будут интегрированы и другие общества Группы, задействованные в процессе производства металлопродукции.

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