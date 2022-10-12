На конвертерном производстве ЕВРАЗ ЗСМК внедрили новые электронные системы

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В первом и втором конвертерных цехах (ККЦ-1 и ККЦ-2) ЕВРАЗ ЗСМК начали применяться электронные системы, помогающие определить необходимые параметры выпуска стали. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



В ККЦ-1 программа подсчитывает выход жидкого металла из конвертера. Учитываются вес чугуна, лома, выход жидкой стали на предыдущей плавке, качество сырья, структура шихты. Благодаря точности расчетов предприятие может сэкономить металлошихту и известь. Нововведение работает с ноября 2022 года, и экономический эффект от него составил 1,8 млн руб.







В ККЦ-2 цифровой помощник помогает выбрать подходящую температуру выпуска металла из конвертера. В цехе производится более 300 марок стали, каждая из которых имеет свою температуру разливки: от 1 тыс. 650 до 1 тыс. 690 градусов. Уточним, что подбор температуры влияет на качество стали.







Раньше необходимую температуру определял мастер, опираясь на личный опыт, знания и интуицию, что исключало объективный подход. Цифровой помощник учитывает ряд параметров: марку стали, температуру футеровки стальковша, количество ферросплавов, запас металла перед разливкой. Программа работает в двух вариантах: с печью-ковшом и без него, когда агрегат стоит на ремонте и нет возможности подогреть металл. Цифровой помощник сэкономил металлургам более 15 млн руб. за год. Как отмечают специалисты, снизились случаи нарушения температурно-скоростного режима разливки. Сталевары планируют расширить возможности цифрового подсказчика для разливки металла в изложницы.







Всего в конвертерном производстве ЕВРАЗ ЗСМК реализуют 75 проектов, из них 32 завершили. Общий экономический эффект составил более 500 млн руб. На производстве внедряют цифровые калькуляторы, подсказчики, машинное зрение, автоматизируют процессы и системы. Ожидаемый экономический эффект после запуска всех проектов составит более 2,5 млрд руб.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа