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На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к строительству нового комплекса по разливке жидкого чугуна стоимостью более 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В доменном цехе ЕВРАЗ ЗСМК установят две современные и более производительные разливочные машины для выпуска товарного чугуна с уникальным экологическим решением. Вложения в инвестпроект составят более 3 млрд руб. Благодаря проекту на комбинате появится около 40 новых рабочих мест, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к строительству нового комплекса по разливке жидкого чугуна стоимостью более 3 млрд рублей

Операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко сообщил, что для установки нового оборудования все готово: выполнена вся проектная документация, выдано положительное заключение Главной экологической и Главной государственной экспертиз, получены все необходимые разрешения, выбран генеральный подрядчик, закуплено и поставлено основное технологическое оборудование.

«На площадке появятся новое здание разливочных машин, участок приготовления извести и административно-бытовой комплекс. Общая площадь застройки составит более 13 тыс. кв. м», — рассказал А. Головатенко.

На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к строительству нового комплекса по разливке жидкого чугуна стоимостью более 3 млрд рублей

Он также сообщил, что проект разработан с учетом действующего экологического законодательства. Так, для снижения выбросов от работы машин установят поворотный зонт и систему аспирации. У комплекса будет замкнутый оборотный цикл, который исключает сброс сточных вод. Особое внимание уделят промышленной безопасности и охране труда — впервые в России реализуют газовый подогрев изложниц с целью предотвращения разбрызгивания чугуна при технологическом процессе.

Разливочные машины планируют запустить на предприятии к концу 2024 года. Это позволит увеличить производство товарного чугуна до 800-850 тыс. т в год.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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