Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга задержали подозреваемую в краже имущества и денег в размере более 1,5 млн рублей у пассажира

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили и задержали местную жительницу, которая подозревается в краже. Согласно заявлению потерпевшего, у него было похищено более 1,5 млн руб., иностранная валюта, ноутбук и ювелирное украшение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



Пострадавший, житель Москвы, обратился с заявлением в правоохранительные органы, согласно которому, пока он находился на вокзале в ожидании поезда, у него украли сумку с вещами и деньгами. Оперуполномоченные уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения, расположенных на территории вокзала, обнаружили, что пострадавшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из здания вокзала вывели двое мужчин и женщина, забрав его вещи. Личности подозреваемых были установлены, после чего было произведено их задержание.



Согласно записям камер видеонаблюдения, сумку потерпевшего забрала женщина. В ходе осмотра квартиры, где были обнаружены подозреваемые, были обнаружены 1 млн руб., 1,7 тыс. долл. США и похищенный ноутбук.



В отношении подозреваемой в краже женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.