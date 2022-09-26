Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга задержали подозреваемую в краже имущества и денег в размере более 1,5 млн рублей у пассажира

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили и задержали местную жительницу, которая подозревается в краже. Согласно заявлению потерпевшего, у него было похищено более 1,5 млн руб., иностранная валюта, ноутбук и ювелирное украшение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Пострадавший, житель Москвы, обратился с заявлением в правоохранительные органы, согласно которому, пока он находился на вокзале в ожидании поезда, у него украли сумку с вещами и деньгами. Оперуполномоченные уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения, расположенных на территории вокзала, обнаружили, что пострадавшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из здания вокзала вывели двое мужчин и женщина, забрав его вещи. Личности подозреваемых были установлены, после чего было произведено их задержание.
Согласно записям камер видеонаблюдения, сумку потерпевшего забрала женщина. В ходе осмотра квартиры, где были обнаружены подозреваемые, были обнаружены 1 млн руб., 1,7 тыс. долл. США и похищенный ноутбук.
В отношении подозреваемой в краже женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
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