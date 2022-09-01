Жительница Екатеринбурга отсудила более 400 тыс. рублей у магазина DNS за неисправный ноутбук

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Суд взыскал с магазина DNS в пользу жительницы Екатеринбурга более 418 тыс. руб. за неисправный ноутбук.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, женщина заказала через интернет в ООО «ДНС Ритейл» с доставкой из Москвы ноутбук ASUS ROG Zephurus в июне 2018 года. Стоимость гаджета составила 218 тыс. 999 руб.



Однако при эксплуатации в ноутбуке выявился недостаток: периодический сброс BIOS, после которого перестает работать WiFi, а также дискретная видеокарта. В феврале 2019 года женщина обратилась в сервисный центр, указанный в товарном чеке, но диагностика и ремонт не решили проблему.



Екатеринбурженка еще дважды обращалась к специалистам сервисного центра, и последнего ремонта ноутбук не перенес. Из-за того, что общий срок гарантийного ремонта превысил 45 дней, а недостаток так и не был устранен, женщина потребовала у магазина вернуть ей деньги. Однако DNS не удовлетворил ее просьбу, потому что она обратилась не в тот сервисный центр.



После этого женщина обратилась в Чкаловский районный суд с иском о защите прав потребителей.



В итоге суд частично удовлетворил иск женщины: ООО «ДНС Ритейл» обязали выплатить ей 218 тыс. 999 руб. — стоимость ноутбука, 100 тыс. руб. — неустойку с начислением 1% от стоимости ноутбука за каждый день просрочки и до момента фактического исполнения обязательства, 15 тыс. руб. компенсации морального вреда, 50 тыс. руб. штрафа, а также 35 тыс. руб. расходов на оплату услуг представителя.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. Судебный акт вступил в законную силу.