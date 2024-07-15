Житель Екатеринбурга взыскал с магазина DNS 118 тыс. рублей за бракованную видеокарту

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Житель Екатеринбурга взыскал с ООО «ДНС Ритейл» (торговая сеть DNS) 118 тыс. руб. за бракованную видеокарту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Мужчина приобрел видеокарту за 83 тыс. руб. с гарантийным сроком 36 месяцев. Но уже через полтора года деталь вышла из строя. Покупатель обратился в магазин для ремонта по гарантии, однако ему было отказано, поскольку причиной поломки было назвало нарушение условий эксплуатации. Независимый эксперт установил, что причиной отказа расходника стал дефект графического процессора карты. Тогда екатеринбуржец написал претензию с просьбой вернуть деньги, но ему было отказано.



Мужчина обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с просьбой о взыскании 366 тыс. руб. Однако в суде выяснилось, что покупатель (вероятно, для коммерческого использования) вместе с бракованной приобрел еще 24 видеокарты, из-за чего дело нельзя рассматривать в соответствии с нарушением закона «О защите прав потребителей».



Суд в соответствии с ГК РФ рассмотрел вопрос о взыскании стоимости товара и возмещении расходов, расторг договор покупателя с ООО «ДНС Ритейл» и постановил взыскать с продавца стоимость видеокарты, расходы на составление заключения и претензии, а также оплату услуг представителя.



Истец оспорил решение в Свердловском областном суде, однако оно было оставлено в силе.