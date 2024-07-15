Житель Екатеринбурга взыскал с магазина DNS 118 тыс. рублей за бракованную видеокарту

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. Житель Свердловской области отсудил у ООО «ТЕРРА» более 490 тыс. руб. за неисправный ...17.10.2019 В Верхней Пышме компания «ДНС Ритейл» выплатит более 400 тыс. рублей за неисправный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Верхней Пышме компания «ДНС Ритейл» выплатит более 400 тыс. руб. за неисправный ...31.10.2018 Сеть DNS выплатит жителю Каменска-Уральского 140 тыс. рублей за некачественный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с ООО «ДНС-Ритейл» (до ...17.07.2018 Верх-Исетский районный суд взыскал с фирмы «Региональная Компания Урал» более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. По решению суда ООО «Региональная Компания Урал» и ИП Петров Н. А. должны выплатить ...31.03.2016 Житель Екатеринбурга отсудил у «Евросети» почти 200 тыс. рублей за смартфон
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2016. Житель Екатеринбурга отсудил у компании «Евросеть» почти 200 тыс. руб. за смартфон. Об ...