Суд в Екатеринбурге взыскал с Wildberries 477,5 тыс. рублей за продажу неисправного компьютера

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с интернет-магазина Wildberries 477,5 тыс. руб., а также обязал ответчика выплачивать неустойку, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Иск в суд подал екатеринбуржец Денис. В марте 2023 года он купил на Wildberries игровой компьютер Lenovo за 102 тыс. 168 руб. При выдаче товара сотрудник службы доставки отказался проверять его работоспособность, сказав, что покупатель может сделать это дома и вернуть товар, если обнаружатся какие-либо неисправности.



Дома покупатель обнаружил, что компьютер не включается (по результатам независимой экспертизы выяснилось, что неисправна была материнская плата стоимостью 180 тыс. руб. на момент исследования). Возврат на сайте магазина сделать не удалось. Денис направил в компанию претензию, в которой просил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и стоимостью аналогичного товара на время удовлетворения требований о взыскании. Интернет-магазин ответил, что поскольку недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, то необходимо обращаться в сервисный центр.



Покупатель подал в суд иск о защите прав потребителя. «С Wildberries в пользу истца взыскана общая сумма 477,5 тыс. руб. Также суд обязал ответчика выплачивать по 1% неустойки с цены компьютера и с суммы убытков 20,3 тыс. руб. до момента фактической оплаты долга», — говорится в сообщении.



Истец подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, и свердловский облсуд добавил требование вернуть Wildberries неисправный компьютер за счет продавца.