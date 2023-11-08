Суд в Екатеринбурге взыскал с Wildberries 477,5 тыс. рублей за продажу неисправного компьютера

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Свердловчанка взыскала с маркетплейса Wildberries более 20 тыс. руб. за задержку ...08.08.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу взыскать с Wildberries деньги за дефектный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...30.10.2019 Сеть «Связной» заплатит екатеринбуржцу за некачественный iPad 359 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. ООО «Сеть Связной» заплатит покупателю в Екатеринбурге 359 тыс. 758 руб. за ...11.12.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с «Максидома» 120 тыс. рублей за продажу неисправного телевизора
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Екатеринбурге за отказ вернуть деньги за неисправный телевизор суд обязал компанию ...02.08.2017 Жительница Екатеринбурга отсудила около 100 тыс. рублей у интернет-магазина за неполную комплектацию товара
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Железнодорожный суд Екатеринбурга постановил взыскать с интернет-магазина ООО «РехаМед» ...