Суд обязал автосалон выплатить екатеринбуржцу 1,3 млн рублей за продажу арестованной машины

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Псковский автосалон АО «Автосалон I» по решению суда выплатит 1,3 млн руб. жителю Екатеринбурга, который купил в организации арестованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В октябре 2021 года мужчина приобрел Skoda Yeti за 835 тыс. руб. Однако он не смог поставить машину на регистрационный учет, поскольку выяснилось, что на транспорт наложен арест по исполнительному производству.



В марте 2022 года покупатель обратился в автосалон с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ему деньги. Организация ответила отказом, и тогда мужчина обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. К предыдущим требованиям добавилось возмещение убытков. Екатеринбуржец уточнил, что ему не сообщили о наличии обременения, что стало препятствием для использования машины.



В суде обнаружилось, что в 2018 году транспорт за несколько месяцев сменил трех собственников и в итоге был продан АО «Автосалон I». В январе 2021 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал все предшествовавшие договоры купли-продажи спорного авто незаконными и обязал последнего владельца вернуть машину собственнику. Поэтому приставы и наложили запрет на регистрацию автомобиля. Последний владелец транспорта проиграла суды за право собственности и продала его автосалону.



Орджоникидзевский районный суд удовлетворил иск частично. Выигрышу дела способствовало наличие в договоре купли-продажи пункта о гарантии юридической чистоты товара. В случае законного изъятия или ограничения права собственности документ предусматривал право покупателя на одностороннее расторжение сделки. В итоге автосалон обязан выплатить истцу 835 тыс. руб. — стоимость автомобиля, 34 тыс. 196 руб. — неустойку, 20 тыс. руб. — компенсацию морального вреда, 444 тыс. 598 руб. — штраф, 17 тыс. 596 руб. — оплату юридических услуг. Однако екатеринбуржец должен за свой счет вернуть автомобиль в псковский автосалон.



Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но оно осталось без изменений.