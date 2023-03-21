Жительница Екатеринбурга взыскала почти 3 млн рублей с автосалона «Лаки Моторс» за дефектную коробку передач автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Псковский автосалон АО «Автосалон I» по решению суда выплатит 1,3 млн руб. жителю ...18.05.2021 Житель Екатеринбурга взыскал с автосалона «Пегас» 345 тыс. рублей за допуслуги при продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Суд в Екатеринбурге обязал автосалон вернуть покупателю иномарки в общей сложности 345 ...20.12.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с автосалона «ДрайвАвто» более 400 тыс. рублей за скрученный пробег автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Екатеринбурге суд взыскал с автосалона ООО «ДрайвАвто» более 400 тыс. руб. за ...20.11.2018 Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу, ...18.10.2017 Суд взыскал с екатеринбургского автосалона «Римэкс Моторс» почти 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда ...