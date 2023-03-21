Жительница Екатеринбурга взыскала почти 3 млн рублей с автосалона «Лаки Моторс» за дефектную коробку передач автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Жительница Екатеринбурга по решению суда получит от автосалона «Лаки Моторс» компенсацию за автомобиль Renault Duster, в котором обнаружился дефект коробки передач. Автосалон должен выплатить женщине почти 3 млн руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Так, в 2019 году женщина приобрела у ЗАО «Лаки Моторс» автомобиль Renault Duster за 1 млн 076 тыс. руб. В течение гарантийного срока у машины вышла из строя коробка переключения передач (АКПП) по причине конструктивного дефекта. По решению суда автосалон выполнил замену АКПП. Однако весной 2022 года в автомобиле вновь вышел из строя тот же узел. Владелица автомобиля обратилась в салон с требованием о расторжении договора купли-продажи, однако продавец оставил его без ответа, при этом произвел ремонт автомобиля без согласия владелицы.



Женщина обратилась в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга с иском о расторжении договора с салоном, а также с требованием вернуть деньги и выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. Требования истицы были удовлетворены частично: суд обязал автосалон расторгнуть договор и выплатить истице 2 млн 899 тыс. руб. Стороны обратились с апелляцией в Свердловский областной суд, который увеличил сумму взыскания на 100 тыс. руб., в остальной части решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.