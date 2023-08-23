Екатеринбуржец отсудил у автосалона «Юрал Трэйд» свыше 1,6 млн рублей за поврежденный автомобиль Infiniti

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Жительница Екатеринбурга по решению суда получит от автосалона «Лаки Моторс» ...21.03.2023 Суд обязал автосалон выплатить екатеринбуржцу 1,3 млн рублей за продажу арестованной машины
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Псковский автосалон АО «Автосалон I» по решению суда выплатит 1,3 млн руб. жителю ...18.05.2021 Житель Екатеринбурга взыскал с автосалона «Пегас» 345 тыс. рублей за допуслуги при продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Суд в Екатеринбурге обязал автосалон вернуть покупателю иномарки в общей сложности 345 ...20.12.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с автосалона «ДрайвАвто» более 400 тыс. рублей за скрученный пробег автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Екатеринбурге суд взыскал с автосалона ООО «ДрайвАвто» более 400 тыс. руб. за ...11.12.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с «Максидома» 120 тыс. рублей за продажу неисправного телевизора
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Екатеринбурге за отказ вернуть деньги за неисправный телевизор суд обязал компанию ...