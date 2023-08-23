Екатеринбуржец отсудил у автосалона «Юрал Трэйд» свыше 1,6 млн рублей за поврежденный автомобиль Infiniti

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Житель Екатеринбурга купил в автосалоне «Юрал Трэйд» Infiniti FX 45 PREMIUM с пробегом за 1 млн 279 тыс. руб. Однако позже выяснилось, что ранее автомобиль попадал в ДТП, из-за чего мужчина решил вернуть авто, но ему отказали, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Как рассказал екатеринбуржец, он взял кредит в банке и купил авто, а потом узнал, что у машины имеются различные повреждения. Также мужчина усомнился в том, что автосалон предоставил достоверную информацию о годе выпуска машины, количестве предыдущих владельцев и реальном пробеге автомобиля.



Продавец отказался возвращать деньги, и тогда мужчина обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать с «Юрал Трэйд» средства за автомобиль, неустойку, компенсацию морального вреда, а также расходы по оплате юридических услуг. После судебной экспертизы выяснилось, что автомобильные покрышки и колесные диски оказались в таком состоянии, что управлять машиной небезопасно, о чем продавец не предупреждал ранее.



В итоге суд расторг договор купли-продажи и обязал автосалон вернуть мужчине 1 млн 279 тыс. руб., из которых 1 млн 253 тыс. 914 руб. — направить на погашение остатка по кредиту. Также компания должна будет выплатить штраф — 200 тыс. руб., неустойку — 150 тыс. руб., расходы на оплату юридических услуг — 14 тыс. 760 руб., компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб.