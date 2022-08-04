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Житель Екатеринбурга отсудил у застройщика 1,7 млн рублей за дефекты в системе вентиляции и звукоизоляции дома

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Екатеринбуржец отсудил 1,7 млн руб. у застройщика за недостатки в системе вентиляции и звукоизоляции дома, квартиру в котором он приобрел в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, местный житель приобрел квартиру у застройщика ООО «Карелия Девелопмент» в Санкт-Петербурге. В процессе эксплуатации он выявил недостатки в системе вентиляции и звукоизоляции.

Екатеринбуржец попытался добровольно урегулировать потребительский спор, но этого не произошло, поэтому он обратился с исками в суды. В 2017 году Всеволожский суд Ленинградской области обязал застройщика выполнить работы по звукоизоляции перекрытий между этажами в течение 45 дней, а в 2018 году Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Карелия Девелопмент» в такой же срок устранить недостатки в системе вентиляции.

Однако ни те, ни другие работы проведены не были. По этой причине мужчина в 2020 году обратился в Консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Там ему помогли с подготовкой заявления в суд о взыскании судебной неустойки за неисполнение решений судов. С застройщика в пользу мужчины по делу «о вентиляции» взыскали неустойку в размере 300 руб. за каждый день просрочки — в сумме 240 тыс. руб.

Застройщик, в свою очередь, не приступил к исправлению недостатков, поэтому специалисты консультационного пункта в 2022 году подготовили новое заявление в суд о взыскании с застройщика рыночной стоимости ремонта вентиляционной системы в размере около 225 тыс. руб. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требование истца. Помимо этого, с застройщика взыскали расходы потребителя на проведение строительной экспертизы в размере 11 тыс. 500 руб.

Также в 2022 году екатеринбуржец составил новые документы в суд для решения вопроса по звукоизоляции. В Ленинградском областном суде приняли решение взыскать в пользу мужчины неустойку за неисполнение решения Всеволожского суда в размере 1 тыс. руб. за каждый день — в сумме 1,2 млн руб.

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