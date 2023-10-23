Суд взыскал с сети DNS 62 тыс. рублей в пользу жителя Талицы за некондиционный товар

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Нижнем Тагиле специалисты консультационного пункта свердловского Управления ...31.05.2023 Жительница Каменска-Уральского взыскала с магазина DNS почти 100 тыс. рублей за порчу товара сотрудниками отдела выдачи
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Жительница Каменска-Уральского взыскала с магазина DNS 97 тыс. руб. за испорченный ...17.10.2019 В Верхней Пышме компания «ДНС Ритейл» выплатит более 400 тыс. рублей за неисправный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Верхней Пышме компания «ДНС Ритейл» выплатит более 400 тыс. руб. за неисправный ...31.10.2018 Сеть DNS выплатит жителю Каменска-Уральского 140 тыс. рублей за некачественный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с ООО «ДНС-Ритейл» (до ...13.09.2012 В магазине «Корпорация Центр» покупателю отказали в проведении экспертизы некачественного товара
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2012. В консультационный пункт по защите прав потребителей Центрального Екатеринбургского ...