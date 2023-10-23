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Суд взыскал с сети DNS 62 тыс. рублей в пользу жителя Талицы за некондиционный товар

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Специалисты Роспотребнадзора помогли покупателю из Талицы взыскать с сети DNS (ООО «ДНС-Ритейл») стоимость некондиционного товара. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Управления ведомства.

«Гражданин купил в магазине «ДНС-Ритейл» выставочный вариант электрической плиты. При покупке он осмотрел товар, повреждений не увидел. Продавец упаковал плиту в полиэтиленовую «пупырчатую» пленку, а покупатель самостоятельно довез ее домой. Однако дома он обнаружил на плите сломанный сенсор и вмятину на задней стороне плиты. Покупатель обратился к продавцу с письменной претензией, но урегулировать спор между сторонами не получилось», — описывает пресс-служба предысторию спора.

В Талицком консультационном пункте надзорного ведомства покупателю помогли составить исковое заявление, и суд принял сторону потребителя. По решению суда продавец не вправе был менять упаковку производителя на свою. В итоге с ООО «ДНС-Ритейл» были взысканы стоимость плиты, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и расходы на оплату юридических услуг (всего около 62 тыс. руб., что превысило стоимость самой плиты в 2,5 раза).
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