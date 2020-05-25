Магазин DNS выплатит жителю Первоуральска более 160 тыс. рублей за неисправный гаджет

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Решением Первоуральского городского суда ООО «ДНС Ритейл» будет обязано компенсировать стоимость купленного в данной сети в сентябре 2021 витринного образца смартфона с функцией подводной съемки Samsung S21, который после съемки под водой вышел из строя. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



После того как экспертиза в авторизованном центре показала, что неисправность возникла по вине покупателя, и потому ни обмен, ни возврат невозможны, мужчина обратился к независимым экспертам, которые заключили, что дефект возник вследствие некачественного ремонта, произведенного, скорее всего, еще до покупки, и новый ремонт данного аппарата нецелесообразен.



Покупатель обратился во второй раз к продавцу с просьбой заменить некачественный товар и компенсировать расходы на оплату досудебного исследования в размере 12 тыс. руб. и 2 тыс. руб. за составление претензии.



Однако ООО «ДНС Ритейл» оставило просьбу без ответа, и мужчина подал иск в Первоуральский городской суд с просьбой взыскать с ответчика стоимость некачественного товара — 78 тыс. 199 руб., неустойку — 22 тыс. 677 руб. (с перерасчетом ее размера на день вынесения решения судом), расходы на досудебное исследование — 12 тыс. руб., разницу в цене товара — 41 тыс. 799 руб., а также 10 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф.



После того как судебная экспертиза подтвердила, что смартфон в неустановленный период действительно ремонтировали, используя неоригинальный герметизирующий скотч, Первоуральский городской суд частично удовлетворил исковые требования заявителя. Так, ООО «ДНС Ритейл» обязано выплатить заявителю стоимость смартфона, разницу в цене товара, неустойку, моральную компенсацию, штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке и расходы на досудебное исследование. Общая сумма составила 163 тыс. 999 руб.



С таким решением ответчик не согласился и обжаловал его в Свердловском областном суде, но суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения судебного акта.



Решение вступило в законную силу.